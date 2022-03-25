Confira os cinco primeiros jogos do Bahia na Série B

Eliminado do estadual e Copa do Nordeste, o Bahia terá um longo período para trabalhar a parte tática e técnica de olho na estreia da Série B.
Durante o espaço no calendário, o técnico Guto Ferreira saber que vai precisar ajustar a equipe e tentar colocar em prática suas ideias de jogo.
Por conta do início de ano ruim, apenas uma sequência de bons resultados pode lhe garantir no cargo para o torneio nacional.
Calendário
Logo de cara, o Bahia encara o Cruzeiro, time que é considerado um concorrente direto na disputa pelo acesso. Após a Raposa, o Tricolor tem pela frente adversários tradicionais do futebol nordestino e o Ituano, que voltou a Série B na temporada passada.
Veja os cinco primeiros compromissos do Bahia na Segunda Divisão:
1ª rodada: Bahia x Cruzeiro
2ª rodada: Náutico x Bahia
3ª rodada: CSA x Bahia
4ª rodada: Bahia x Sampaio Corrêa
5ª rodada: Ituano x Bahia