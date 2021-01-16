Confira onde assistir aos jogos da 30ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão entrou na 30ª rodada e o fim da maior competição nacional de futebol se aproxima, mas com muita coisa em disputa. Para o Vasco, que não sabe o que é perder desde o retorno de Luxemburgo, o jogo deste sábado diante do Coritiba, em São Januário pode deixar a equipe em ótima situação para se manter na elite, já que uma vitória o distanciaria do Z-4 e praticamente selaria a queda do Coxa.
Já o Fluminense que vinha no embalo pela vitória no Fla-Flu, sofreu um atropelamento ao ser goleado por 5 a 0 diante do Corinthians. Para se reabilitar e seguir sonhando com uma vaga no G-6, o Tricolor das Laranjeiras terá de superar o Sport, na Ilha do Retiro. Confira abaixo os jogos da rodada:
- BRASILEIRÃO
- Sábado (16)
- Fluminense x Sport
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Coritiba
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Domingo (17)
- Santos x Botafogo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Athletico-PR x São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: Twitch e TV Globo (apenas para SP)
- Atlético-MG x Atlético-GO
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Fortaleza
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Red Bull Bragantino
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Segunda-feira (18)
- Goiás x Flamengo
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere