A bola vai rolar

Confira onde assistir aos jogos da 30ª rodada do Brasileirão

Com o Campeonato Brasileiro se aproximando da reta final, clubes partem para o tudo ou nada. Vasco e Fluminense jogam neste sábado (16)

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:00
Brasileirão
O Vasco do artilheiro Cano encara o Coritiba em duelo de times que lutam para não cair. Já o Flu, de Fred, tenta a reabilitação diante do Sport Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco e Lucas Merçon/Fluminense
O Brasileirão entrou na 30ª rodada e o fim da maior competição nacional de futebol se aproxima, mas com muita coisa em disputa. Para o Vasco, que não sabe o que é perder desde o retorno de Luxemburgo, o jogo deste sábado diante do Coritiba, em São Januário pode deixar a equipe em ótima situação para se manter na elite, já que uma vitória o distanciaria do Z-4 e praticamente selaria a queda do Coxa. 

Já o Fluminense que vinha no embalo pela vitória no Fla-Flu, sofreu um atropelamento ao ser goleado por 5 a 0 diante do Corinthians. Para se reabilitar e seguir sonhando com uma vaga no G-6, o Tricolor das Laranjeiras terá de superar o Sport, na Ilha do Retiro. Confira abaixo os jogos da rodada:  
  • BRASILEIRÃO

  • Sábado (16)

  • Fluminense x Sport
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Vasco x Coritiba
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere

  • Domingo (17)

  • Santos x Botafogo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Athletico-PR x São Paulo
    Horário: 16h
    Onde assistir: Twitch e TV Globo (apenas para SP)

  • Atlético-MG x Atlético-GO
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x Fortaleza
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Ceará x Red Bull Bragantino
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere
       
  • Segunda-feira (18)

  • Goiás x Flamengo
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

