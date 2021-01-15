Gabriel Menino celebra um ano de estreia no profissional do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O volante Gabriel Menino comemora, nesta sexta-feira (15), um ano de sua primeira partida como profissional do Palmeiras. Na ocasião, o Verdão venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis, pela Flórida Cup, na estreia de Vanderlei Luxemburgo.

Desde então, Menino se tornou uma peça fundamental no esquema de jogo do Alviverde. Com Luxa, Andrey Lopes ou Abel, o camisa 25 conquistou a titularidade, atuando no meio-campo e, quando necessário, na lateral direita. As atuações do jogador renderam a ele duas convocações para a Seleção Brasileira, ambas como lateral direito. Ele, no entanto, não chegou a entrar em campo.

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