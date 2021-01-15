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Gabriel Menino celebra um ano de estreia no profissional do Palmeiras

Jovem é um dos destaques do Verdão na temporada, somando mais de 50 partidas
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LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 16:30

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O volante Gabriel Menino comemora, nesta sexta-feira (15), um ano de sua primeira partida como profissional do Palmeiras. Na ocasião, o Verdão venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis, pela Flórida Cup, na estreia de Vanderlei Luxemburgo.
Desde então, Menino se tornou uma peça fundamental no esquema de jogo do Alviverde. Com Luxa, Andrey Lopes ou Abel, o camisa 25 conquistou a titularidade, atuando no meio-campo e, quando necessário, na lateral direita. As atuações do jogador renderam a ele duas convocações para a Seleção Brasileira, ambas como lateral direito. Ele, no entanto, não chegou a entrar em campo.
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Na temporada atual, Gabriel Menino representou o Palmeiras em 51 jogos, marcando três gols e dando oito assistências. Além disso, o atleta foi muito elogiado na campanha do Alviverde rumo às finais da Libertadores e Copa do Brasil e, também, foi campeão paulista.

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