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Confira o retrospecto de confrontos entre Grêmio e Cruzeiro

Duelo entre os maiores campeões da Copa do Brasil acontecerá pela primeira vez na Série B...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 11:44
Um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro acontecerá em cenário distinto no próximo domingo (7) quando Cruzeiro e Grêmio entrarem em campo, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.>Os dez jogadores 10 brasileiros sub-20 mais valiosos no mercado Reunindo todas as partidas válidas por competições oficiais, os maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentaram 78 vezes onde o time de Minas Gerais tem vantagem. Foram 33 triunfos da Raposa contra 25 vitórias da equipe gremista além de 20 placares de igualdade.
Em relação as maiores vitórias de cada lado, o Cruzeiro conseguiu uma sonora goleada por 4 a 0 diante de seu próximo adversário no Brasileirão de 1990, jogando no Mineirão. Na oportunidade, Luiz Gustavo (duas vezes) e Ramon, também duas vezes, marcaram os tentos.
Já para o Imortal, o grande triunfo histórico aconteceu ainda no antigo Olímpico, no Brasileiro de 2009, quando Réver, Tcheco, Jonas e Maxi López marcaram na vitória por 4 a 1. Wellington Paulista diminuiu a diferença no placar.
Neste momento, as duas equipes estão no G4 da Série B com dez pontos ganhos. Porém, por ter melhor saldo de gols, o time gaúcho está em terceiro lugar enquanto os mineiros ocupam a quarta colocação.
Crédito: RaulPereira/Lancepress!

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