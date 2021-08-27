Confira o que Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, disse sobre Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de acertar seu retorno para o Manchester United. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube prepara uma proposta para que o atleta permaneça em Old Trafford até 2023. E Ole Solskjaer, técnico dos Red Devils, comentou sobre o jogador português em coletiva de imprensa.- Nós sempre tivemos uma boa comunicação. Bruno (Fernandes) vem falando com ele. Se algum dia ele quiser deixar a Juventus, sabe que estaremos sempre aqui. Cristiano é uma lenda do clube, o maior jogador de todos os tempos. Eu tive a sorte de jogar ao lado dele. Vamos ver o que acontece.
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As próximas horas devem ser decisivas para Cristiano Ronaldo e Manchester United. Apesar de um acordo entre as partes parecer próximo, o clube inglês também precisa satisfazer os desejos da Juventus, que é detendora do passe do jogador.
No entanto, o técnico Massimiliano Allegri confirmou a saída do craque português e afirmou que o jogador não será relacionado para o duelo contra o Empoli, neste final de semana. Na manhã desta sexta-feira, o camisa sete se despediu dos companheiros da Velha Senhora.