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Confira o que Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, disse sobre Cristiano Ronaldo

Em coletiva de imprensa, técnico dos Diabos Vermelhos rasgou elogios ao português. Atacante está próximo de retornar ao Old Trafford após 12 anos longe...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 11:04
Crédito: Cristiano Ronaldo está próximo de retornar para o Manchester United (AFP
Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de acertar seu retorno para o Manchester United. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube prepara uma proposta para que o atleta permaneça em Old Trafford até 2023. E Ole Solskjaer, técnico dos Red Devils, comentou sobre o jogador português em coletiva de imprensa.- Nós sempre tivemos uma boa comunicação. Bruno (Fernandes) vem falando com ele. Se algum dia ele quiser deixar a Juventus, sabe que estaremos sempre aqui. Cristiano é uma lenda do clube, o maior jogador de todos os tempos. Eu tive a sorte de jogar ao lado dele. Vamos ver o que acontece.
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As próximas horas devem ser decisivas para Cristiano Ronaldo e Manchester United. Apesar de um acordo entre as partes parecer próximo, o clube inglês também precisa satisfazer os desejos da Juventus, que é detendora do passe do jogador.
No entanto, o técnico Massimiliano Allegri confirmou a saída do craque português e afirmou que o jogador não será relacionado para o duelo contra o Empoli, neste final de semana. Na manhã desta sexta-feira, o camisa sete se despediu dos companheiros da Velha Senhora.

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