Em baixa desde a chegada de Abel Braga, o Internacional abre a sua participação nas oitavas de final da Libertadores na próxima quarta-feira e o time pode ter novidades.Recuperado de lesão no joelho direito, Rodrigo Dourado está de volta ao time para tentar aumentar a segurança na defesa diante do Boca Juniors.
Desfalques
Para o jogo de ida no Beira-Rio, o Inter não terá Rodinei e Victor Cuesta, que cumprem suspensão. Com isso, Heitor e Zé Gabriel estão confirmados no time.
Confira o provável Inter para encarar o Boca Juniors: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), D'Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Mauricio).