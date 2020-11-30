Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira o provável Inter para encarar o Boca Juniors

Colorado terá a volta de Rodrigo Dourado, mas por outro lado não vai contar com Rodinei e Victor Cuesta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 15:51

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:51

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Em baixa desde a chegada de Abel Braga, o Internacional abre a sua participação nas oitavas de final da Libertadores na próxima quarta-feira e o time pode ter novidades.Recuperado de lesão no joelho direito, Rodrigo Dourado está de volta ao time para tentar aumentar a segurança na defesa diante do Boca Juniors.
Desfalques
Para o jogo de ida no Beira-Rio, o Inter não terá Rodinei e Victor Cuesta, que cumprem suspensão. Com isso, Heitor e Zé Gabriel estão confirmados no time.
Confira o provável Inter para encarar o Boca Juniors: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), D'Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Mauricio).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados