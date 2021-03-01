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futebol

Confira o panorama dos gigantes no início do Campeonato Catarinense

Com a liderança do Brusque, os gigantes iniciaram o ano bem, menos o Criciúma, que ainda não venceu...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 19:52
Crédito: Leão venceu na Ressacada estreando pelo Catarinense 2021 (Reprodução/ge
Em meio a jogos suspensos por conta de restrições da Covid-19, o Campeonato Catarinense segue o baile e chega a sua 2ª rodada com algumas surpresas.
A principal novidade é o Brusque. Após subir para a Série B, a equipe do interior manteve a pegada no estadual e lidera o torneio com 6 pontos.
+ Victor se aposentou: relembre jogadores com muitas partidas pela mesma equipe que se aposentaram na última década​No momento, o Figueirense é o principal gigante no alto da tabela, com 4 pontos, em dois jogos. Avaí e Chape, com apenas um duelo, estão logo atrás, com 3 pontos.
O Joinville, campeão da Recopa, também tem apenas um confronto e saiu vencedor dele. Situação que o coloca no 5º lugar.
+ Michael toma decisão sobre futuro no Flamengo, brasileiro na mira do Atlético de Madrid… Veja o Dia do Mercado
Criciúma
A preocupação fica por conta do Criciúma. Um dos clubes mais tradicionais do estado, aparece na 10ª posição, com apenas um ponto, em dois confrontos.

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