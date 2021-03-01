Confira o panorama dos gigantes no início do Campeonato Catarinense

Crédito: Leão venceu na Ressacada estreando pelo Catarinense 2021 (Reprodução/ge

Em meio a jogos suspensos por conta de restrições da Covid-19, o Campeonato Catarinense segue o baile e chega a sua 2ª rodada com algumas surpresas.

A principal novidade é o Brusque. Após subir para a Série B, a equipe do interior manteve a pegada no estadual e lidera o torneio com 6 pontos.

+ Victor se aposentou: relembre jogadores com muitas partidas pela mesma equipe que se aposentaram na última década​No momento, o Figueirense é o principal gigante no alto da tabela, com 4 pontos, em dois jogos. Avaí e Chape, com apenas um duelo, estão logo atrás, com 3 pontos.

O Joinville, campeão da Recopa, também tem apenas um confronto e saiu vencedor dele. Situação que o coloca no 5º lugar.

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Criciúma