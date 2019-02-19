Confira o esquema especial de segurança e transporte para Serra e Vasco

O confronto entre Serra e Vasco nesta quarta-feira (20), pela segunda rodada da Copa do Brasil, terá casa cheia no Kleber Andrade. O torcedor que for se deslocar até o estádio em Cariacica terá um esquema especial de policiamento e transporte, antes e depois do duelo marcado para às 21h30.

Maxi López, acenou para a torcida vascaína na chegada a Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os portões do estádio serão abertos ao público às 18h30 e a orientação é para que o torcedor chegue com antecedência para evitar filas na hora de entrar. Uma parte da rua que dá acesso ao estádio ficará fechada e só será permitida a passagem de torcedores com ingresso.

No estádio

Os quatro setores do Kleber Andrade estarão divididos da seguinte forma: os setores A e B, localizados do lado esquerdo, abrigarão as torcidas do Vasco. A entrada desses torcedores acontecerá pela parte da frente do estádio. O setor C, primeiro do lado direito, abrigará a torcida mista. Já a torcida do Serra ficará no Setor D e a entrada acontece pelo portão localizado na parte de trás do estádio, a direita da rua.

Bolsões de estacionamento

Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Ceturb preparou três linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo de Jacaraípe, na Serra, município de origem do time capixaba. As outras duas linhas partirão da Praça do Papa, em Vitória, e do Parque da Prainha, em Vila Velha.

Em Jacaraípe, a área onde ficará o estacionamento para torcedores fica em frente ao Terminal Jacaraípe. Nesses locais, os torcedores poderão deixar seus automóveis e embarcar nos ônibus que irão direto ao estádio.

Ao todo, as três linhas vão contar com 16 veículos que começam a operar às 18 horas nos três municípios e vão até às 21 horas em Vitória e na Serra, e até às 20h40 em Vila Velha. No estacionamento da Praça do Papa, os carros sairão a cada 10 minutos. Na Prainha, a cada 20 minutos e em Jacaraípe, a cada 30 minutos.

Ao final da partida, os veículos da linha exclusiva estarão posicionados na pista lateral da BR 262, no sentido Viana, para que os torcedores possam regressar aos bolsões de estacionamento.

A Ceturb-ES recomenda que as pessoas que pretendem pagar em dinheiro levem notas menores para facilitar o troco. O valor da tarifa do Transcol é de R$ 3,75.

Policiamento

Um contingente efetivo das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros fará a segurança do público presente no estádio. Segundo o tenente-coronel Abreu, do Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPO-M), 230 profissionais, entre efetivos do 7º Batalhão da PM, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) e da Cavalaria participarão do evento.

SERRA X VASCO

Local: Estádio KlEber Andrade

Data: 20 de fevereiro

Horário: 21h30

Ingressos: R$ 70,00 (meia) e R$ 140,00 (inteira)