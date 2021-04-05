Confira o cenário para a última rodada da Copa do Nordeste

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após mais um fim de semana daqueles com diversos jogos repletos de bola no barbante, a Copa do Nordeste esquenta as turbinas para a última rodada no sábado, dia 10.

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Das oito vagas para as quartas de final, apenas três estão preenchias (Ceará, CRB e Fortaleza), o que deixa a emoção guardada para os últimos confrontos.

Confira abaixo a situação de cada chave da Copa do Nordeste:

Grupo A

Na rodada final, apenas Ceará (13 pts) e CRB (12 pts) cumprem tabela. Os dois times foram bem ao longo do torneio e garantiram uma vaga antecipada. Bahia (10 pts) e Sampaio Corrêa (10 pts) fecham o G-4, mas precisam vencer se quiserem evitar uma surpresa nada agradável.

Na rodada derradeira, Treze (8 pts) e Confiança (7 pts) ainda sonham com uma classificação, porém tem que fazer seu papel e torcer para tropeços do Bahia e Sampaio. Por outro lado, 4 de Julho (4 pts) e Santa Cruz (3 pts) apenas cumprem tabela, pois estão eliminados.

Grupo B

Na chave, apenas o Fortaleza (14 pts) está classificado. O Vitória (12 pts), atual vice-líder, precisa apenas de um empate para sair de campo com a vaga. Altos (10 pts) e CSA (10 pts) fecham o G-4 e tem a necessidade de somar pontos para evitar uma eliminação frustrante.

Do lado de fora dos quatro primeiros, ABC (9 pts) e Salgueiro (8 pts) lutam até o último minuto para avançar. Eles precisam vencer seus jogos e ficar na torcida pelo tropeço dos rivais.