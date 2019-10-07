Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Russo se livra da marcação de Petróleo em ataque do Rio Branco no clássico contra a Desportiva

Os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Espírito Santo já têm todos os seus dias e horários definidos. A informação foi publicada de forma oficial no site da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), no início da tarde desta segunda-feira (07).