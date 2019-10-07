Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Espírito Santo já têm todos os seus dias e horários definidos. A informação foi publicada de forma oficial no site da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), no início da tarde desta segunda-feira (07).
Confira os dias e horários das quartas de final
Jogos de Ida
- Vilavelhense x Real Noroeste - sábado (12/10) - 15h - Gil Bernardes, em Vila Velha
- Desportiva x Rio Branco - sábado (12/10) - 15h - Engenheiro Araripe, em Cariacica
- Serra x Pinheiros - sábado (12/10) - 15h - Robertão, na Serra
- Tupy x Vitória - domingo (13/10) - 10h30 - Gil Bernardes, em Vila Velha
Jogos de volta
- Real Noroeste x Vilavelhense - sábado (19/10) - 15h - José Olímpio da Rocha, em Águia Branca
- Vitória x Tupy - sábado (19/10) - 15h - Salvador Costa, em Vitória
- Pinheiros x Serra - sábado (19/10) - 15h - João Soares de Moura Filho, em Pinheiros
- Rio Branco x Desportiva - domingo (20/10) - 10h30 - Salvador Costa, em Vitória