Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Federação anunciou locais dos jogos do mata-mata no início da tarde desta segunda-feira (07)

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 17:35

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 17:35
Russo se livra da marcação de Petróleo em ataque do Rio Branco no clássico contra a Desportiva Crédito: Daniel Pasti/Divulgação
Os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Espírito Santo  já têm todos os seus dias e horários definidos. A informação foi publicada de forma oficial no site da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), no início da tarde desta segunda-feira (07). 

Confira os dias e horários das quartas de final 

Jogos de Ida 
  • Vilavelhense x Real Noroeste - sábado (12/10) - 15h - Gil Bernardes, em Vila Velha  
  • Desportiva x Rio Branco - sábado (12/10) - 15h - Engenheiro Araripe, em Cariacica  
  • Serra x Pinheiros - sábado (12/10) - 15h - Robertão, na Serra  
  • Tupy x Vitória - domingo (13/10) - 10h30 - Gil Bernardes, em Vila Velha

Veja Também

Veja como estão os jogadores capixabas no Fifa 20

Jogos de volta 
  • Real Noroeste x Vilavelhense - sábado (19/10) - 15h - José Olímpio da Rocha, em Águia Branca  
  • Vitória x Tupy - sábado (19/10) - 15h - Salvador Costa, em Vitória
  • Pinheiros x Serra - sábado (19/10) - 15h - João Soares de Moura Filho, em Pinheiros
  • Rio Branco x Desportiva - domingo (20/10) - 10h30 - Salvador Costa, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados