Confira cinco pontos para ficar de olho em Vasco x Bahia, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco que encara o Bahia neste domingo leva no repertório uma defesa de bons números, mas um ataque econômico. Estes fatores, além da torcida e a satisfação dela com o desempenho do time merecem atenção nesta tarde, em São Januário.Ataque ainda pobre: além das seis rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui, faz outros três jogos que o Vasco não faz mais de um gol. Será neste domingo que a magreza terá fim?Comportamento da torcida: até Nene chegou a explicar que nem sempre os jogadores absorviam da melhor forma o apoio da torcida. Veremos neste domingo se haverá mais incentivo ou cobranças.