Confira cinco pontos para ficar de olho em Vasco x Bahia, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco que encara o Bahia neste domingo leva no repertório uma defesa de bons números, mas um ataque econômico. Estes fatores, além da torcida e a satisfação dela com o desempenho do time merecem atenção nesta tarde, em São Januário.Ataque ainda pobre: além das seis rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui, faz outros três jogos que o Vasco não faz mais de um gol. Será neste domingo que a magreza terá fim?Comportamento da torcida: até Nene chegou a explicar que nem sempre os jogadores absorviam da melhor forma o apoio da torcida. Veremos neste domingo se haverá mais incentivo ou cobranças.
Desempenho: os tópicos acima se complementam. O time não vem rendendo o que a torcida espera, por isso mesmo ela cobra. O Cruz-Maltino é o único invicto da competição, mas o futebol apresentado não enche os olhos.
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Retornos: Erick e Vitinho voltam de lesão, enquanto outros jogadores precisaram se recuperar de problemas físicos dos últimos dias. Veremos como será a participação deles.
Defesa: se o ataque não é vistoso, a defesa do Vasco tem bom números, embora dê sustos. São três gols sofridos em seis jogos na Série B.