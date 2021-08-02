Confira cinco jogadores que podem engrenar contra o ABC e ampliar o leque de Renato Gaúcho no Flamengo

Implacável com Renato Gaúcho, o Flamengo chegou a sete vitórias consecutivas na temporada, após o triunfo do último domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileiro, sendo seis delas sob o comando do novo técnico. E a tendência é que a engrenagem esteja ainda mais afinada na próxima rodada, já que o time titular terá agora uma semana cheia para treinos.A decisão de não levar os principais jogadores a Natal para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, nesta quinta-feira, partiu de Potaluppi, que ficará no Rio para treinar o plantel principal, inclusive. Como há 6-0 de vantagem e a vaga encaminhada, o Flamengo pode ver algumas peças com pouco espaço engrenarem e ampliarem o leque do treinador visando à sequência do ano.