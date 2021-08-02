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Confira cinco jogadores que podem engrenar contra o ABC e ampliar o leque de Renato Gaúcho no Flamengo

L! destaca atletas que têm tido pouco espaço com Portaluppi e que, agora, tendem a ter uma ótima chance de se beneficiar da estratégia do Fla de mandar o time reserva a Natal...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 06:05
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Implacável com Renato Gaúcho, o Flamengo chegou a sete vitórias consecutivas na temporada, após o triunfo do último domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileiro, sendo seis delas sob o comando do novo técnico. E a tendência é que a engrenagem esteja ainda mais afinada na próxima rodada, já que o time titular terá agora uma semana cheia para treinos.A decisão de não levar os principais jogadores a Natal para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, nesta quinta-feira, partiu de Potaluppi, que ficará no Rio para treinar o plantel principal, inclusive. Como há 6-0 de vantagem e a vaga encaminhada, o Flamengo pode ver algumas peças com pouco espaço engrenarem e ampliarem o leque do treinador visando à sequência do ano.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Renato ainda não definiu os relacionados que viajarão, mas a tendência é que sejam atletas dos times B e C. O LANCE! separou cinco jogadores que não têm atuado com frequência e que devem se beneficiar da estratégia. Veja:

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