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Confira as peças e os setores que o Barcelona pretende contratar e reforçar na próxima temporada

Clube catalão tem como prioridade a contratação do atacante Erling Haaland, mas está atento ao mercado em busca de opções que não pesem nos cofres da entidade...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:54
Após um mercado de janeiro com muitas contratações, o Barcelona já pensa na próxima temporada. O "Mundo Deportivo" publicou uma lista de nomes e setores do campo que o clube culé tem a intenção de reforçar, tendo como prioridade a chegada de Erling Haaland.ATAQUEPor mais que os culés tenham investido nas chegadas de Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré, Xavi busca um camisa nove, um artilheiro. Haaland, atacante do Dortmund, é tratado como prioridade na Catalunha, embora o clube tenha que gastar cerca de 75 milhões de euros (R$ 452 milhões) e enfrentar concorrência de outras equipes.
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LATERAL-DIREITA​Este é outro setor tratado como prioridade no Barcelona, uma vez que Sergiño Dest não convenceu os torcedores blaugranas e Dani Alves tem contrato com o clube até o fim da temporada. Além disso, o veterano vive momentos de altos e baixos e já está com 38 anos.
Com isso, os culés monitoram a situação de Azpilicueta, ala do Chelsea e que encerra seu contrato em junho. Além do espanhol, o Barça também está interessado em Mazraoui, atleta do Ajax de 24 anos com contrato também até o fim da temporada, e também atleta de Mino Raiola, assim como Haaland.
ZAGA​O Barcelona também observa a situação de dois zagueiros do Chelsea que encerram seus vínculos com os Blues em junho. Andreas Christensen e Rudiger são vistos como opções, embora tenha o entendimento nos bastidores de que a negociação com o dinamarquês seria mais tranquila.
Por outro lado, os culés esperam negociar a saída de Umtiti por empréstimo na próxima janela de verão, enquanto Lenglet segue com o futuro indefinido. Além dos franceses, Ronald Araújo está em processo de renovação contratual e Piqué se encaminha para o fim de carreira aos 35 anos.
LATERAL-ESQUERDA​Por fim, o Barcelona também pensa em um nome que possa dar um descanso para Jordi Alba em algumas partidas. Jose Luis Gayá e Tagliafico, ambos com contratos até 2023 com seus clubes, são prioridades, enquanto Marcos Alonso e Grimaldo também estão na mira.
Crédito: HaalandéprioridadenoBarcelonanapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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