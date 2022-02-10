Confira as peças e os setores que o Barcelona pretende contratar e reforçar na próxima temporada

Após um mercado de janeiro com muitas contratações, o Barcelona já pensa na próxima temporada. O "Mundo Deportivo" publicou uma lista de nomes e setores do campo que o clube culé tem a intenção de reforçar, tendo como prioridade a chegada de Erling Haaland.ATAQUEPor mais que os culés tenham investido nas chegadas de Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré, Xavi busca um camisa nove, um artilheiro. Haaland, atacante do Dortmund, é tratado como prioridade na Catalunha, embora o clube tenha que gastar cerca de 75 milhões de euros (R$ 452 milhões) e enfrentar concorrência de outras equipes.

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LATERAL-DIREITA​Este é outro setor tratado como prioridade no Barcelona, uma vez que Sergiño Dest não convenceu os torcedores blaugranas e Dani Alves tem contrato com o clube até o fim da temporada. Além disso, o veterano vive momentos de altos e baixos e já está com 38 anos.

Com isso, os culés monitoram a situação de Azpilicueta, ala do Chelsea e que encerra seu contrato em junho. Além do espanhol, o Barça também está interessado em Mazraoui, atleta do Ajax de 24 anos com contrato também até o fim da temporada, e também atleta de Mino Raiola, assim como Haaland.

ZAGA​O Barcelona também observa a situação de dois zagueiros do Chelsea que encerram seus vínculos com os Blues em junho. Andreas Christensen e Rudiger são vistos como opções, embora tenha o entendimento nos bastidores de que a negociação com o dinamarquês seria mais tranquila.

Por outro lado, os culés esperam negociar a saída de Umtiti por empréstimo na próxima janela de verão, enquanto Lenglet segue com o futuro indefinido. Além dos franceses, Ronald Araújo está em processo de renovação contratual e Piqué se encaminha para o fim de carreira aos 35 anos.

LATERAL-ESQUERDA​Por fim, o Barcelona também pensa em um nome que possa dar um descanso para Jordi Alba em algumas partidas. Jose Luis Gayá e Tagliafico, ambos com contratos até 2023 com seus clubes, são prioridades, enquanto Marcos Alonso e Grimaldo também estão na mira.