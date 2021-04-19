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futebol

Confira as capas dos jornais europeus sobre a criação da Superliga

Nova competição, anunciada no último domingo, é tratada como uma guerra entre os clubes ricos e a Uefa e promete agitar os bastidores do futebol...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 08:30
Crédito: Imprensa inglesa se preocupa com adesão do Big Six na Super League (Reprodução
O anúncio da criação da Superliga da Europa no último domingo pegou muita gente de surpresa. A competição, fundada por 12 clubes ricos, gerou diversas críticas de torcedores, ex-jogadores e uma nota ameaçadora da Uefa contra o torneio.Na Inglaterra, o "Daily Mail", um dos principais tablóides do Reino Unido, tratou o surgimento da Super League como uma espécie de guerra no futebol. A adesão de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham foi tratada como uma vergonha e com o pedido que as equipes recuem.La Gazzetta afirma ser contra a Super League (Reprodução)Na Itália, o "La Gazzetta dello Sport", afirma ser contra a criação da Super League ao dizer "não" para o campeonato de forma destacada em sua capa. Juventus, Milan e Inter de Milão estão entre os fundadores do torneio e diz que o projeto é como uma tempestade no mundo do futebol.
> Veja a tabela da Champions LeagueFrança também destaca guerra no esporte (Reprodução)O "L'Équipe", da França, também destaca que há uma guerra no futebol, como a imprensa inglesa. A capa coloca dirigentes do Real Madrid e Juventus de um lado, enquanto do Paris Saint-Germain e Bayern do outro. Os clubes alemães e franceses, em um primeiro momento, se mantém fiéis à Uefa.
Na Espanha, apesar do Barcelona e da equipe merengue estarem envolvidas na criação da Super League, o tema não foi capa de nenhum dos principais jornais locais. A final da Copa do Rei e a última rodada do Campeonato Espanhol conquistaram as principais manchetes.

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