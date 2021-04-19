Confira as capas dos jornais europeus sobre a criação da Superliga

O anúncio da criação da Superliga da Europa no último domingo pegou muita gente de surpresa. A competição, fundada por 12 clubes ricos, gerou diversas críticas de torcedores, ex-jogadores e uma nota ameaçadora da Uefa contra o torneio.Na Inglaterra, o "Daily Mail", um dos principais tablóides do Reino Unido, tratou o surgimento da Super League como uma espécie de guerra no futebol. A adesão de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham foi tratada como uma vergonha e com o pedido que as equipes recuem.La Gazzetta afirma ser contra a Super League (Reprodução)Na Itália, o "La Gazzetta dello Sport", afirma ser contra a criação da Super League ao dizer "não" para o campeonato de forma destacada em sua capa. Juventus, Milan e Inter de Milão estão entre os fundadores do torneio e diz que o projeto é como uma tempestade no mundo do futebol.