Confira as atrações esportivas na telinha neste fim de semana

Crédito: Nelson Perez/Fluminense

Mais uma vez os jogos do Campeonato Alemão e as partidas históricas (de Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo) são as atrações esportivas na telinha neste fim de semana. Um título do Lakers com Chamberlain e a Nascar são outros destaques. Confira abaixo

Sábado​Schalke 04 x Werder Bremen - 10h30 (Fox Sports) - Sem vencer há dez rodadas e na nona colocação com 37 pontos, o Schalke busca a sua recuperação, contra o penúltimo colocado, Werder Bremen, que tem apenas 22 pontos e está muito próximo do rebaixamento.

Hertha Berlin x Augsburg - 10h30 (Fox Sports 2) - Time do brasileiro Matheus Cunha, o Hertha Berlin tem 36 pontos e tenta se aproximar da zona das ligas europeias. Já o Augsburg, com 31 pontos, quer se manter longe da zona de rebaixamento.

Bayern x Fortuna Dusseldorf - 15h30 (ESPN Brasil) - Em busca do oitavo título seguido, o líder Bayern de Munique (64 pontos) é o favorito contra um rival que tem apenas 27 pontos e está na zona de rebaixamento.

Domingo

NBA, final de 1970 (Jogo 7) Los Angeles Lakers x NY Knicks - 5h30 da manhã (ESPN) - Se você nunca viu um jogo do genial Wilt Chamberlain, esta é sua chance. Ele comandou a vitória que valeu o título ao Lakers.

Borussia M'Gladbach x Union Berlin - 10h30 (ESPN Brasil) - Vindo de empate na rodada passada, o M'Gladbach é favorito diante do estreante na elite Union Berlin, que tem 31 pontos e espera ao menos sair do jogo com um empate.

Paderborn x Borussia Dortmund - 13h20 (Fox Sports) - Lanterna com apenas 19 pontos, o Paderborn tenta surpreender o vice-líder Dortmund, que tem 57 pontos e não pode nem sonhar em tropeçar ou periga ver o Bayern encerrar a rodada 10 pontos à sua frente. E o Borussia não terá o seu goleador. Haaland se machucou na derrota para o Bayern.

Copa do Brasil 1999, Palmeiras x Flamengo, 14h (TV Band) - Reveja o sensacional duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. Foi uma das vitórias mais memoráveis do Verdão.

Libertadores 1999, Palmeiras x Deportivo Cali - 16h (Globo SP e parte da rede) - Reveja o jogo que valeu ao Palmeiras a conquista da sua primeira Libertadores.

Brasileiro 2012, Fluminense x Palmeiras - 16h (Globo RJ e parte da rede) - Relembre como foi a conquista do tricampeonato brasileiro pelo Fluminense, comandado por Fred.

Copa do Brasil 2014, Atlético-MG x Cruzeiro - 16h (Globo MG) - Os mineiros poderão acompanhar o superclássico que decidiu a Copa do Brasil daquele ano. Nascar - 16h30 (Fox Sports 2) - Acompanhe mais uma etapa da competição. Desta vez, a corrida será em Bristol. Kevin Harvick é o líder com 331 pontos.

Libertadores 1992, São Paulo x Newell`s (ARG) - 21h (Gazeta) - Relembre como foi o primeiro título da principal competição sul-americana, conquistado pelo São Paulo nos pênaltis.

Segunda-feira

Colônia x RB Leipzig -15h30 (Fox Sports) - Este jogo encerra a rodada. Com 34 pontos, o Colonia tenta se aproximar da zona da Liga Europa e o RB, quarto colocado com 55 pontos, não pode tropeçar para se manter na zona da Champions.