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Confira a situação dos clube de Santa Catarina na Série B

Chapecoense, Avaí e Figueirense estão em momentos opostos na reta final do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 17:49

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:49

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A reta final da Série B se aproxima e, enquanto alguns clubes brigam ponto a ponto pelo acesso, outros focam suas disputas na sobrevivência e tentam afastar o quanto antes o risco de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Nesta edição, três clubes catarinenses estão na competição e lutam por objetivos distintos nas últimas seis rodadas. Confira abaixo o cenário de cada clube:
+ Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
Chapecoense – Em relação aos rivais, a Chape é que tem a vida mais tranquila. Em campanha irretocável de Umberto Louzer e seus comandados, o Verdão do Oeste está empatado na liderança com o América-MG e precisa de sete pontos para assegurar a sua vaga sem depender de ninguém.
Avaí – Um dos maiores investimentos da competição, o Avaí decepciona. Sem resultado dentro e campo, o Leão está na 9ª posição, com 44 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro time do G4. Para sonhar com o acesso, o time da Ressacada precisa ter um desempenho impecável e torcer por tropeços.
Figueirense – A situação mais delicada é do Figueirense. Em campanha de reação, o Furacão está na 16ª posição, com 35 pontos. Para ficar na Série B, o time precisa de pelo menos 10 a 12 pontos.

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