Confira a provável escalação do Inter para encarar o Ceará

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira pelo Brasileirão e tenta se recuperar do revés do fim de semana, quando acabou derrotado pelo Atlético-MG.
Para bater o Ceará, o técnico Diego Aguirre quebra a cabeça e tenta buscar soluções no elenco, já que não terá peças importantes, como, por exemplo, Edenilson, Palacios e Paolo Guerrero, cedido as seleções nacionais.
Na defesa, o argentino Victor Cuesta está suspenso e por isso vai ceder espaço aos seus companheiros para atuar junto a Bruno Méndez.
Confira a provável escalação do Colorado: Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Gabriel Mercado) e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio (Boschilia ou Caio Vidal), Patrick e Taison; Yuri Alberto.