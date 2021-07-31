Confira a provável escalação da Chape para encarar o Santos

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá um desafio daqueles no domingo, quando visita o Santos na Vila Belmiro.
Consciente que o confronto será complicado, o técnico Jair Ventura promete montar uma equipe bem fechada e que dê o mínimo de espaço ao adversário.
A mudança será na zaga, onde Kadu ganha uma oportunidade e terá a chance de mostrar o seu valor no ferrolho defensivo.
Confira a provável escalação da Chape: João Paulo; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Léo Gomes, Anderson Leite e Felipe Baxola; Fabinho, Fernandinho e Anselmo Ramon.