Confira a programação do Santos para o jogo contra o Salgueiro

O Santos tem uma semana decisiva na Copa do Brasil e já começou a preparação para o duelo contra o Salgueiro, de Pernambuco, pela primeira fase da competição. Após a derrota no para o São Paulo pelo Paulistão, os jogadores se reapresentaram no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira.Os titulares do clássico fizeram atividade regenerativa na academia enquanto restante do grupo trabalhou no gramado do CT.

A equipe saiu de Santos para o aeroporto de Guarulhos nesta tarde e tem chegada prevista em Juazeiro do Norte às 19h30. O elenco vai jantar na cidade e seguir de ônibus para Salgueiro. Na terça-feira o time terá um treino no palco no confronto, às 16 horas, e poderá fazer o reconhecimento do gramado.O confronto acontece no Estádio Cornélio de Barros, às 19 horas, em partida única. O Peixe tem a vantagem de se classificar com um empate. Logo após a partida, o elenco vai jantar no hotel em Salgueiro e já retorna para Santos em seguida.