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Confira a lista de desejos da Juventus para a próxima temporada

Velha Senhora sonha com a chegada de João Félix, mas operação é complicada. Isco e Pogba, com contratos até 2022, também são alvos da equipe italiana...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 09:56
Crédito: João Félix é maior desejo da Juventus para a próxima temporada (GABRIEL BOUYS / AFP
A Juventus fracassou na Champions League e pode terminar a temporada sem o título do Campeonato Italiano pela primeira vez em nove anos. Dessa forma, a Velha Senhora planeja fazer uma revolução no elenco e deve ir atrás de João Félix, Icardi, Isco e Pogba na janela de transferências, segundo o “Tuttosport”.O português ainda não convenceu em sua segunda temporada no Atlético de Madrid, mas o jovem ainda tem muito respaldo dentro do clube e os espanhóis acreditam no atleta para o futuro. Além disso, a Juventus não deve ter dinheiro para bancar uma operação pela contratação de Félix, que tem contrato com a equipe colchonera até 2026.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Isco e Pogba vivem uma situação semelhante em seus clubes, pois são colocados com frequência no banco de reservas e seus contratos com Real Madrid e Manchester United, respectivamente, terminam em 2022. Com isso, a próxima janela de transferências é a melhor oportunidade para que os atletas sejam vendidos.
Icardi é um sonho antigo da Velha Senhora desde quando o atleta atuava pela Inter de Milão. O argentino foi contratado pelo PSG em definitivo nesta temporada, tem vínculo com o clube até 2024, mas as lesões têm atrapalhado sua sequência na equipe, além dos números não serem tão convincentes.
Além dos quatro principais nomes da lista de desejos da Juventus, o time também tem Gabriel Jesus e Dembélé como opções para o sistema ofensivo, embora as negociações sejam mais complicadas. Além disso, o clube italiano pensa na contratação de Locatelli, meio-campista do Sassuolo e seleção italiana.

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