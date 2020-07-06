Confira a campanha de cada time garantido nas quartas de final do Catarinense

A partir de quarta-feira, a bola volta a rolar para o Campeonato Catarinense e oito clubes irão disputar cada palmo de grama para sair com o tão sonhado título estadual.
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