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Confira a campanha de cada time garantido nas quartas de final do Catarinense

A partir da próxima quarta-feira, o estadual de Santa Catarina volta a ser disputado em duelos que prometem tirar o fôlego...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 22:58

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 22:58

Crédito: Patrick Floriani/FFC
A partir de quarta-feira, a bola volta a rolar para o Campeonato Catarinense e oito clubes irão disputar cada palmo de grama para sair com o tão sonhado título estadual.

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