Confiante, Luiza Travassos projeta segunda fase do Fluminense no Brasileiro Feminino sub-18: 'Crescendo junto com a competição'

Na próxima segunda-feira, o Fluminense encara o seu primeiro adversário na segunda fase do Brasileiro Feminino sub-18, a Chapecoense. Em preparação para a etapa, Luiza Travassos afirmou que a competição vai ficar mais competitiva e espera que a equipe continue evoluindo ao longo das partidas. - Eu acho que assim como a competição, o nível vai sempre aumentando e os jogos são mais difíceis. Mas estamos crescendo junto com a competição e mais preparadas também. Tenho certeza que vamos fazer uma boa fase - disse. As Meninas de Xerém encerraram a primeira fase na liderança do Grupo A, após a vitória contra o Flamengo na última rodada. Agora, as Guerreiras estão no Grupo G e irão enfrentar o São Paulo, a Ferroviária e a Chapecoense. A volante comentou ainda que o time aproveita o intervalo entre as etapas para reforçar a preparação, e transmite confiança.