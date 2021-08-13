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Confiante, Luiza Travassos projeta segunda fase do Fluminense no Brasileiro Feminino sub-18: 'Crescendo junto com a competição'

Luiza destacou intensa preparação no intervalo entre uma etapa e outra; Fluminense encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 15:20
Crédito: Adriano Fontes/CBF
Na próxima segunda-feira, o Fluminense encara o seu primeiro adversário na segunda fase do Brasileiro Feminino sub-18, a Chapecoense. Em preparação para a etapa, Luiza Travassos afirmou que a competição vai ficar mais competitiva e espera que a equipe continue evoluindo ao longo das partidas. - Eu acho que assim como a competição, o nível vai sempre aumentando e os jogos são mais difíceis. Mas estamos crescendo junto com a competição e mais preparadas também. Tenho certeza que vamos fazer uma boa fase - disse. As Meninas de Xerém encerraram a primeira fase na liderança do Grupo A, após a vitória contra o Flamengo na última rodada. Agora, as Guerreiras estão no Grupo G e irão enfrentar o São Paulo, a Ferroviária e a Chapecoense. A volante comentou ainda que o time aproveita o intervalo entre as etapas para reforçar a preparação, e transmite confiança.
> Confira o chaveamento da Série A1 do Brasileirão Feminino
- Estamos aproveitando esse momento para nos prepararmos ainda mais e corrigirmos o que identificamos de erros cometidos na primeira fase. Os treinos têm sido intensos. Estamos no máximo da preparação para a segunda fase.A equipe vem de uma sequência vitoriosa, com cinco vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. No dia 16 de agosto, o jogo entre Flu e Chape acontece às 9h30, no CT Sorocaba 1.

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