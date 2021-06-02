Confiante? Inter aposta em duelos na primeira fase para encarar o Olimpia

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP

Melhor campanha do grupo, com 10 pontos conquistados, o Internacional descobriu que o Olimpia será o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores.

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O rival é um conhecido do elenco comandado por Miguel Ángel Ramírez, já que o Decano foi um dos integrantes na chave B.

Dentre os torcedores, a expectativa é que o time possa repetir o mesmo desempenho dos primeiros dois jogos, quando obteve o 100% de aproveitamento.

Foi inclusive diante do Olimpia que o Inter fez uma das melhores atuações sob o comando de Ramírez ao vencer o Decano por 6 a 1.

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