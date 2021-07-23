Confiança x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde deste sábado, Confiança e Botafogo se enfrentam no Estádio Lourival Baptista, às 16h30, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O Dragão não vence uma partida há um mês e está na zona de rebaixamento, com apenas dez pontos conquistados. O Alvinegro, por sua vez, não sabe o que é ganhar há cinco jogos, tem 13 pontos, mas já está mais próximo do Z4 do que do G4.

> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo? Confira!Para o confronto, o Botafogo não contará com Pedro Castro, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Goiás, na última terça-feira. Não bastasse isso, nesta sexta-feira, os problemas para Enderson aumentaram.

Chay e Kanu, dois dos principais jogadores do Botafogo, estão machucados e sequer viajaram para Sergipe, onde acontece a partida. Além disso, Hugo testou positivo para Covid-19 e Rafael Carioca, com futuro indefinido, não foi relacionado. Logo, a tendência é que Guilherme Santos, que ainda busca se firmar na posição, ganhe a titularidade. FICHA TÉCNICAConfiança x Botafogo

Data-Hora: 24/07/2021, às 16h30Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)​Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Francisco de Assis da Hora (RN) e George Italo Antas Nogueira (RN)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

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CONFIANÇA (Técnico: Rodrigo Santana)​Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Isaque (Nery Bareiro) e Luciano Juba; Bruno Sena, Serginho e Jhemerson; Neto Berola, Daniel Penha e Tiago Reis

Suspensos: Victor Salinas​Pendurados: Bruno Sena, Luciano Juba, Isaque, Neto Berola, Jhemerson, Nery Bareiro e Rafael Santos.​Fora: Álvaro, Danilo Pires, Hernane Brocador, Leandro Silva, Luan Bueno, Caíque Sá, Robinho e Willians Santana (Departamento Médico).

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges (Warley), Lucas Mezenga, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Matheus Frizzo (Kayque); Diego Gonçalves, Felipe Ferreira (Ênio), Marco Antônio, Rafael Navarro.

Suspensos: Pedro CastroPendurados: Luís Oyama e Rafael Carioca​Fora: Luís Oyama, Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Joel Carli, Ronald, Luís Oyama, Chay e Kanu (lesionados); Hugo (Covid-19)