Confiança-SE x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

Tentando se recuperar do revés para a Chapecoense na última rodada, o Cruzeiro encara o Confiança-SE neste domingo, 23 de agosto, às 18h, no Estádio Batistão, em Aracaju, pela quinta rodada da Série B. O time mineiro está com três pontos na classificação, ocupando a 11ª colocação. e busca se aproximar do G4 da competição. Os sergipanos estão em 19º, depois de três jogos, marcando apenas um ponto. O Confiança tem uma partida a menos no Brasileiro da Série B, pois o duelo contra o CSA foi adiado devido a contágio em excesso de jogadores da equipe alagoana pela Covid-19. A Raposa de Enderson Moreira não terá Marcelo Moreno, que teve um corte na cabeça no jogo diante da Chape, e Stênio, que voltou a sentir um problema no ombro esquerdo, sofrido logo na estreia contra o Botafogo-SP. O volante Jean está fora mais uma vez por um desconforto no joelho. Em contrapartida, Jadsom está de volta, além de poder contar com Henrique e Arthur Caike para buscar os três pontos que podem colocar o time azul mais perto dos líderes da segunda divisão. FICHA TÉCNICA​CONFIANÇA-SE X CRUZEIRO Data-Horário: 23 de agosto, às 18hEstádio-Local: Batistão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá (ambos do RJ)Onde acompanhar: Premiere,Rádio Itatiaia, 95,7 FM e Rádio Super, 91,7 FM Confiança: Rafael Santos, Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva, Jefferson Lima, Amaral, Danilo Pires, Reis, Mikael e Ari Moura Técnico: Matheus Costa Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e Giovanni (Patrick Brey); Jadsom e Ariel Cabral; Welinton (Arthur Caike ou Henrique), Régis e Maurício; Thiago.. Técnico: Enderson Moreira Palpites: a Raposa é favorita para 45% da redação. Outros 20% creem nl Confiança e o empate tem 35% dos apoiadores.