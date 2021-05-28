Confiança-SE x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Neste sábado , 29 de maio , o Cruzeiro recomeça o seu sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. A Raposa inicia sua jornada na Série B 2021 contra o Confiança-SE, às 16h30, no Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da competição. Com um time reformulado, a equipe azul quer uma campanha mais segura e estável, para se manter sempre na briga pelo acesso. E, um dos passos a serem dados pelos comandados de Felipe Conceição é evitar a perda de pontos nas rodadas iniciais e fazer valer mais o seu mando de campo. Contra o Confiança, o Cruzeiro perdeu no Mineirão e empatou em Aracaju, marcando apenas um ponto em seis possíveis. Esses pontos fizeram falta na hora de lutar pelo G4 na reta final do campeonato. Mas este ano o time mineiro está menos turbulento e a perspectiva de chegar longe no campeonato é mais real do que em 2020, quando ficou na 11ª posição após 38 rodadas. Para o Confiança, o segundo ano na Série B será de se consolidar, pois veio da Série C para a B em 2020 e conseguiu não ser rebaixado. Agora, o sonho é alçar voos mais altos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CONFIANÇA-SE X CRUZEIROData: 29 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Batistão, Aracaju(SE)Árbitro: André Rodrigo Rocha (TO)Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CONFIANÇA-SE (Técnico: Rodrigo Santana)​Rafael Santos; João Paulo, Isaque Gavioli, Nery Bareiro, Luciano Juba; Bruno Sena, Rafael Vila, Álvaro Rodrigues (Renan Areias) e Marcelinho; Everton (Neto Berola) e Willians. Desfalques: sem desfalques CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Flávio (Adriano), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis. Desfalques: sem desfalques