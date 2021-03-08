Condição física pode fazer Holan mudar Santos para Libertadores

O Santos terá apenas dois dias para se recuperar da goleada contra o São Paulo e enfrentar o Deportivo Lara, em sua estreia na Libertadores. Mais do que o psicológico, Ariel Holan se preocupa com as condições físicas dos jogadores, e prevê mudanças para o jogo contra os venezuelanos."Vamos fazer uma avaliação completa. Mais do que o desempenho individual, vamos fazer alterações porque serão poucas horas de descanso e jogamos na água. Teve um custo físico, e na terça jogarão os que estiverem melhor".O treinador pregou respeito ao adversário, mas quer primeiro trabalhar a recuperação física, para somente depois começar a pensar no que de melhor pode mandar a campo