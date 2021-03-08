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futebol

Condição física pode fazer Holan mudar Santos para Libertadores

Treinador vai avaliar o elenco para sentir quem são os jogadores que estão em melhores condições para, então, definir quem pega o Deportivo Lara, na terça-feira...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 08:10
Crédito: Ariel Holan vai avaliar a condição física do elenco antes do jogo contra o Deportivo Lara (Ivan Storti / Santos FC
O Santos terá apenas dois dias para se recuperar da goleada contra o São Paulo e enfrentar o Deportivo Lara, em sua estreia na Libertadores. Mais do que o psicológico, Ariel Holan se preocupa com as condições físicas dos jogadores, e prevê mudanças para o jogo contra os venezuelanos."Vamos fazer uma avaliação completa. Mais do que o desempenho individual, vamos fazer alterações porque serão poucas horas de descanso e jogamos na água. Teve um custo físico, e na terça jogarão os que estiverem melhor".O treinador pregou respeito ao adversário, mas quer primeiro trabalhar a recuperação física, para somente depois começar a pensar no que de melhor pode mandar a campo
"Pensando, insisto, na partida dura, com condição no campo difícil. Teremos que ser inteligentes para a equipe estar dinâmica e rápida. Respeitamos os rivais, mas primeiro pensaremos na nossa recuperação para terça".
O jogo, primeiro pela Libertadores, será nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo da volta será no dia 16, em Caracas, na Venezuela.

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