Concórdia arranca empate contra Chapecoense e vai às semifinais do Catarinense

Neste domingo (20), o Concórdia foi valente até o fim da partida e conseguiu arrancar o empate sobre a Chapecoense por 1 a 1, com gol de Ruy, aos 36 minutos da segunda etapa. O tento da Chape foi marcador por Rodriguinho.
Com o resultado, por ter melhor campanha que seu rival, o Concórdia se classificou para as semifinais e enfrenta agora o Brusque, em duas partidas. JOGO EQUILIBRADO!No início de jogo, a Chapecoense foi melhor, tendo melhores ações ofensivas. Aos 12 minutos, o atacante Pablo mandou belo chute, obrigou o goleiro a fazer a defesa. No rebote, o camisa 11 aproveitou e abriu o placar. Mas houve irregularidade no lance.
Os mandantes tinham posse de bola, mas encontraram dificuldades para furar a retranca alviverde. A primeira grande chance foi aos 28 minutos, com levantamento na área e cabeçada de Willian Alves, levando muito perigo. A resposta da Chape foi em pancada de Perotti, que parou no goleiro Rafael. Sem maiores chances, as equipes foram para o intervalo.
CONCÓRDIA AO ATAQUE!
Na volta do intervalo, os donos da casa foram com tudo para o campo de ataque buscando o gol que daria tranquilidade no confronto. Mas aos 21 minutos, quem abriu o placar foi a Chapecoense. Em seu primeiro toque na bola, Rodriguinho colocou a vantagem para o Verdão do Oeste.
Partindo com tudo para o campo ofensivo, o Concórdia levou perigo com Marcelinho. O meia fez boa jogada individual, passou pela marcação, ajeitou e bateu com categoria para bela defesa de Igor.
Na reta final, na base do desespero, o Concórdia conseguiu o gol de empate com o meia Ruy, resultado que garantiu a vaga para as semifinais.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Concórdia x Chapecoense Local: Domingos Machado de Lima, em ConcórdiaData/horário: 20/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira Assistente 1: Johnny Barros de OliveiraAssistente 2: Fabiano Coelho da SilvaCartões amarelos: Tiago Real, Ronei (Chapecoense), Arez, Felipe Manoel (Concórdia)Cartões vermelhos: -GOLS: Rodriguinho (21/2T) (0-1), Ruy (36’/2T) (1-1)
Concórdia - Técnico: Itamar Schülle Rafael Pitanga; Oliveira (Evandro 32’/2T), Willian Alves, Perema e Bruno Santos; Felipe Manoel, Paulinho (Ruy - Intervalo), Rafa Marcos (Marcelinho - Intervalo) e Arez; Lucas Batatinha (Bruninho - Intervalo) e Carlos Renato (Chicão 45’/2T).
Chapecoense - Técnico: Bolívar Igor; Ronei, Victor Becker, Léo e Fernando; Sousa (Éderson 40’/2T), Marcelo Freitas e Tiago Real; Caio Rangel, Pablo (Maranhão 19’/2T) e Perotti (Rodriguinho 19/2T).