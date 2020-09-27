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Conclusão da 11ª rodada da Série B 'devolve' o Cruzeiro à 'zona da degola'

A Raposa está na 17ª posição após não conseguir vencer o Avaí vendo seus rivais os superarem na classificação...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 11:44

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 11:44
Crédito: O time celeste vive uma crise intensa na Série B e luta contra o rebaixamento neste momento-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A derrota do Cruzeiro para o Avaí, por 1 a 0, na última sexta-feira, 25 de setembro, além de aumentar crise na Raposa, levou o time mineiro de volta à zona do rebaixamento com a conclusão da 11ª rodada da Série B.
O time celeste está na 17ª posição, com oito pontos conquistados. O Z4 é completado por Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e Oeste, o lanterna da segunda divisão. O Cruzeiro fez 14 pontos em campo, mas foi punido pela FIFA e perdeu seis por não pagar uma dívida com o Al Wahda, dos Emirados Árabes. A equipe mineira soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas na Série B do Brasileiro.
A volta da Raposa para a “zona da degola” aconteceu pelos resultados positivos de caiu d CSA , que venceu por 3 a 2 o Juventude, e do o Guarani, após empatar em 2 a 2 com o Figueirense.
Na próxima rodada da Série B, a 12ª, o Cruzeiro encara a Ponte Preta, no Mineirão, na quarta-feira, 30 de setembro, às 19h15, no Mineirão.

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