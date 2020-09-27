Conclusão da 11ª rodada da Série B 'devolve' o Cruzeiro à 'zona da degola'

Crédito: O time celeste vive uma crise intensa na Série B e luta contra o rebaixamento neste momento-(Bruno Haddad/Cruzeiro

A derrota do Cruzeiro para o Avaí, por 1 a 0, na última sexta-feira, 25 de setembro, além de aumentar crise na Raposa, levou o time mineiro de volta à zona do rebaixamento com a conclusão da 11ª rodada da Série B.

O time celeste está na 17ª posição, com oito pontos conquistados. O Z4 é completado por Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e Oeste, o lanterna da segunda divisão. O Cruzeiro fez 14 pontos em campo, mas foi punido pela FIFA e perdeu seis por não pagar uma dívida com o Al Wahda, dos Emirados Árabes. A equipe mineira soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas na Série B do Brasileiro.

A volta da Raposa para a “zona da degola” aconteceu pelos resultados positivos de caiu d CSA , que venceu por 3 a 2 o Juventude, e do o Guarani, após empatar em 2 a 2 com o Figueirense.