Compra de Andreas, oferta por Pedro, novos reforços e mais: Braz abre o jogo sobre o mercado do Flamengo

A semana iniciou recheada de atualizações a respeito do mercado do Flamengo. Nesta segunda-feira, em meio à reapresentação do elenco, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, conversaram com jornalistas presentes no Ninho do Urubu e responderam a perguntas sobre reforços, sobretudo.
Logo após dar as boas-vindas à imprensa, que não frequentava o CT para acompanhar treinos desde março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, Braz iniciou a fala afirmando que a contratação de Pablo está "muito bem encaminhada".
A respeito de Andreas, disse que a definição será passada à imprensa na "hora certo" e "caso se confirme" - ou seja, sem cravar a aquisição junto ao Manchester United, que emprestou o meio-campista até junho deste ano.
- Andreas será passado para a imprensa na hora certa o que a gente tiver que falar, no dia certo será passado tudo certinho, como sempre foi feito aqui. Caso se confirme, na hora certa vamos conversar sobre isso também
- Existiu uma consulta, mas não tem absolutamente nada, muita conversa fiada - complementou, em resposta sobre a possibilidade dos goleiros citado e o atacante uruguaio.
- O Palmeiras, esse assunto é mais que encerrado. O presidente Landim falou a mesma coisa. Existiu uma consulta, a gente tem a obrigação de ouvir, a gente prontamente falou que não interessava, acabou. Não tem nada, atleta nosso, atleta que Flamengo acreditou desde que estava no Fluminense. Não tem nada.
FLA NO MERCADO
Até o momento, em 2022, o Fla contratou o beque Fabrício Bruno, ex-Red Bull Bragantino, e o meia-atacante Marinho, ex-Santos, além de encaminhar a chegada de Pablo.
E Marcos Braz ainda sublinhou a participação de Paulo Sousa no processo de mapeamento por reforços.
- Paulo (Sousa) quando chegou conhecia o elenco, porque é um estudioso, mas é outra coisa estar aqui. Deixamos ele chegar, ver o elenco e dar as posições dele. Quando se faz a opção que a gente entende que seja mais profissional, a gente tem entendimento externo de inércia, mas não é nada disso. Fizemos a opção de deixar o Paulo analisar o elenco, tem a parte pessoal, a gente fez essa opção. Não estou falando que é o melhor, só estou explicando a opção que a gente tinha.
Às vésperas de jogar a semifinal do Carioca, o Flamengo seguirá no mercado em busca de contratações para reforçar o plantel de Paulo Sousa. Com o grupo quase completo (apenas Rodrigo Caio e Léo Pereira são baixas), o Rubro-Negro enfrenta o Vasco às 20h desta quarta-feira, no Maracanã, pela ida das semi do Carioca.