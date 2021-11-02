Complicou! Flamengo abre boa vantagem, mas 'apaga' no 2º tempo e sofre empate no fim com o Athletico

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O péssimo segundo tempo do Flamengo culminou no amargo empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, que deixou o placar igualado já no acréscimos, depois de perder parcialmente por dois - até o intervalo. O jogo foi realizado nesta terça-feira, pela 4ª rodada (atrasada), e acentuou o trauma recente da queda na Copa do Brasil para o clube carioca e ainda o complicou quanto às chances pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Furacão saiu com um sabor de triunfo. > Veja e simule a tabela do Brasileirão

No primeiro tempo, Gabigol marcou os dois do Flamengo, com direito à provocação. Pelo lado do Athletico, Renato Kayzer, que teve um cartão vermelho anulado pelo VAR, e Bissoli fizeram para os mandantes - ambos na etapa final.

E ACABOU O JEJUM!

Naturalmente acalorado pelos encardidos encontros recentes, o jogo iniciou a 220 volts. Trocação franca, com as equipes sem o interesse em ficar atrás e esperar o adversário. Mesmo assim, a primeira oportunidade clara ocorreu só aos 17 minutos, quando o placar foi inaugurado pelos visitantes. Michael fez boa jogada individual, Vitinho participou bem por dentro, fazendo corta-luz e se apresentando para o arremate. Em rebote, Gabigol escorou de primeira e... adivinha? Ao seu estilo, foi provocar os exaltados torcedores atleticanos para comemorar o fim de jejum de nove jogos pelo Fla sem ir às redes.

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GOL HUMILHANTE DO GABI

O Athletico seguiu ligado na tomada e voltou do vestiário na base do abafa para encontrar soluções e conseguir a primeira vitória com Alberto Valentim na Arena da Baixada, enquanto o Flamengo não se preocupou em ir ao ataque como antes, recuando suas linhas e aguardando erros. Mas o CAP aproveitou a guarda baixa dos rivais e descontou com Kayzer, também de rebote, depois de boa jogada pela ponta esquerda, com Nikão - o VAR teve que ser acionado para validar o lance. Frenético, o duelo estava com 20 minutos.

QUASE O EMPATE (POR QUATRO VEZES)

Esperas e polêmicas à parte, uma coisa era certa: entretenimento e tensão não faltaram na tarde deste feriado. O Athletico seguiu o atropelo no segundo tempo, empilhando finalizações e bolas alçadas. Terans chegou a fazer um gol no minuto seguinte ao de Kayzer, mas estava impedido e viu o lance ser anulado, depois da Arena explodir de euforia.

Kayzer, aliás, teve uma chance de ouro já perto dos acréscimos, quando os times estavam estafados e mexidos em profusão. Diego Alves saiu fora da área para atrapalhar a finalização, e a bola passou resvalando a trave. Tirou o "uh!" da torcida, frustrada com o resultado, sobretudo pelo Athletico ter feito um ótimo segundo tempo, menos pilhado e mais organizado para atacar, sendo que, para elevar o desespero dos paranaenses, Terans e Bissoli ainda pararam em Diego Alves, que operou dois milagres em sequência e pintava como um dos heróis da tarde. Era o que parecia...

ALVES FALHOU, E EMPATE NO APAGAR DAS LUZES

Já aos 49 minutos, uma bomba que estava plantada enfim estourou, já que o Flamengo não soube resistir à pressão (passou longe, aliás). Bissoli completou para o gol e deixou tudo igual no apagar das luzes, depois de um escanteio cobrado e uma saída equivocada de Diego Alves, que encerrou como vilão. No segundo final, o Flamengo ainda certou uma bola na trave, com Gustavo Henrique, mas o empate prevaleceu num jogo frenético, imprevisível, de polêmicas e muita provocação.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Athletico, agora, jogará pela 30ª rodada do Brasileirão: contra o Red Bull Bragantino, no domingo, fora de casa. O Flamengo, por sua vez, terá uma nova partida atrasada na agenda, Dessa vez será pela 19ª rodada, diante do Atlético-GO, no Maracanã e já nesta sexta-feira.

FICHA TÉCNICAATHLETICO-PR X FLAMENGO - 4ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e horário: 2/11/2021, às 16hEstádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Cartões amarelos: David Terans, Thiago Heleno, Renato Kayzer, Nicolás Hernández (CAP) / Léo Pereira e Andreas Pereira (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: Gabigol, 17'/1ºT (0-1), 28'/1ºT (0-2); Renato Kayzer, 19'/2ºT (1-2); Bissoli, 49'/2ºT (2-2)

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández (Pedrinho, 31'/2ºT); Marcinho, Erick (Bissoli, 44'/2ºT), Léo Cittadini (Christian, 34'/2ºT) e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer.