Compare os números de Kaio Jorge e Marcos Leonardo no Santos

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Próximo de sair do Santos, o atacante Kaio Jorge não foi relacionado para o duelo contra o Juazeirense pela Copa do Brasil. O camisa 9 era titular absoluto no ataque santista e abre uma vaga para o concorrente Marcos Leonardo. Na briga pela vaga, ele entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo e precisou de 10 minutos para balançar as redes na vitória do Peixe por 4 a 0 sobre a equipe baiana.Tanto Kaio Jorge quanto Marcos Leonardo tiveram histórico de artilheiros nas categorias de base do Peixe. Kaio Jorge tem 19 anos e está no Santos desde o Sub-11. Em 2013, marcou 17 gols em 16 jogos pelo Paulista da categoria e foi o artilheiro da competição. No Paulista Sub-13 de 2015, ele foi o artilheiro e fez 16 gols em 19 jogos. Em 2016, marcou 2 gols em 13 jogos no Paulista Sub-15. No ano de 2017, marcou 22 gols em 13 jogos pelo Paulista Sub-15 e 1 gol no Paulista Sub-17.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 marcou 1 gol em 6 jogos. O atacante estreou no profissional no ano seguinte, não marcou nenhum gol no Paulistão e participou de três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Em 2020, participou de 48 jogos e marcou nove gols. Foi o artilheiro do Peixe na Libertadores com cinco gols. Em 2021, participou de 28 jogos e marcou oito gols, é o artilheiro do Peixe na temporada até então. Kaio Jorge marcou nas cinco competições que o Santos disputou.Já Marcos Leonardo tem 18 anos e está no Santos desde o Sub-13. Em 2015, não marcou nenhum gol nos 14 jogos do Paulista da categoria. No Paulista Sub-13 de 2016, foi o artilheiro com 25 gols. Em 2017, marcou 21 gols no Paulista Sub-15. No ano seguinte do Paulista Sub-15, foi o artilheiro do torneio e recorde de gols em uma edição com 36 gols.

Em 2019, marcou 11 gols no Paulista Sub-17 e fez 3 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Ele estreou no profissional no Brasileiro de 2020, na temporada passada foram 22 jogos e 5 gols marcados. Em 2021, participou de 28 jogos e tem 3 gols marcados.