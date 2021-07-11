Compare os números de John e João Paulo no Santos em 2021

A disputa pela condição de goleiro titular do Santos está aberta desde o ano passado. João Paulo e John se revezaram tanto com Cuca quanto com Ariel Holan. Na chegada de Fernando Diniz, John assumiu a condição de titular, mas ele sofreu uma lesão no joelho e João Paulo reassumiu a titularidade, mas falhou no clássico contra o Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.Na temporada 2021, João Paulo foi titular em 20 jogos e sofreu 29 gols, uma média de 1,45 gol por jogo. Com ele, o Peixe teve sete vitórias, cinco empates e sofreu oito derrotas, o que dá um aproveitamento de 43,3% dos pontos disputados pelo Peixe.