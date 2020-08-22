Companheiro de Cuca é 'trunfo' do Santos para enfrentar o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Neste domingo (23), o Santos enfrenta o Palmeiras pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E no banco de reservas, o preparador físico do Peixe, Omar Feitosa, conhece o Alviverde como ninguém.

Até o fim do ano passado Omar integrava o Alviverde, tendo chego justamente com Cuca, em 2016. Na maior parte do tempo, exerceu a função de preparador físico, função que realiza no Peixe, mas nos últimos meses, com a chegada de Mano Menezes, passou o coordenador o núcleo científico, que é um elo entre comissão técnica

Mas além de trabalhar a parte física, Omar também é um exímio conhecedor de futebol. A mais recente passagem pelo Palestra foi a terceira pelo clube da Barra Funda, sendo que entre 2013 e 2014, a sua segunda estadia, ele foi gerente de futebol do clube. No início da sua carreira, em 2003, ele também foi auxiliar técnico, no Paraná Clube. A soma dos fatores e a presença de Feitosa nas mais recentes trocas de comando, bem como chegadas e saídas de jogadores do Palmeiras, faz do ‘escudeiro de Cuca’ um ‘espião’ para que o Alvinegro Praiano surpreenda no clássico e some a sua terceira vitória consecutiva.

Em entrevista coletiva virtual concedida por Alexi Stival após o triunfo por 1 a 0 contra o Sport, nesta quinta-feira (20), o treinador elogiou o próximo adversário e destacou a experiência do técnico Vanderlei Luxemburgo.

- Palmeiras é um time muito bom, elenco muito bom. Vimos o jogo contra o Athletico, ganhou nas mexidas. Treinador é sabedor doque faz. Jogo difícil, mas vamos dentro da nossa postura fazer bom jogo e conseguir bom resultado – disse Cuca.