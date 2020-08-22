Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Companheiro de Cuca é 'trunfo' do Santos para enfrentar o Palmeiras

Omar Feitosa tem três passagens pelo Alviverde, a última encerrada no fim do ano passado, depois de quatro anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
Neste domingo (23), o Santos enfrenta o Palmeiras pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E no banco de reservas, o preparador físico do Peixe, Omar Feitosa, conhece o Alviverde como ninguém.
Até o fim do ano passado Omar integrava o Alviverde, tendo chego justamente com Cuca, em 2016. Na maior parte do tempo, exerceu a função de preparador físico, função que realiza no Peixe, mas nos últimos meses, com a chegada de Mano Menezes, passou o coordenador o núcleo científico, que é um elo entre comissão técnica
Mas além de trabalhar a parte física, Omar também é um exímio conhecedor de futebol. A mais recente passagem pelo Palestra foi a terceira pelo clube da Barra Funda, sendo que entre 2013 e 2014, a sua segunda estadia, ele foi gerente de futebol do clube. No início da sua carreira, em 2003, ele também foi auxiliar técnico, no Paraná Clube. A soma dos fatores e a presença de Feitosa nas mais recentes trocas de comando, bem como chegadas e saídas de jogadores do Palmeiras, faz do ‘escudeiro de Cuca’ um ‘espião’ para que o Alvinegro Praiano surpreenda no clássico e some a sua terceira vitória consecutiva.
Em entrevista coletiva virtual concedida por Alexi Stival após o triunfo por 1 a 0 contra o Sport, nesta quinta-feira (20), o treinador elogiou o próximo adversário e destacou a experiência do técnico Vanderlei Luxemburgo.
- Palmeiras é um time muito bom, elenco muito bom. Vimos o jogo contra o Athletico, ganhou nas mexidas. Treinador é sabedor doque faz. Jogo difícil, mas vamos dentro da nossa postura fazer bom jogo e conseguir bom resultado – disse Cuca.
O Peixe é o quinto colocado do Brasileirão, com sete pontos, três pontos a mais que o Palmeiras, que tem uma partida a menos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados