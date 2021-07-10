Companheiro de CR7 na Juventus, Danilo 'entrega' futuro do craque

O futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus ainda é uma incógnita. No entanto, de acordo com o lateral brasileiro Danilo, o português ficará no clube italiano para a próxima temporada. Em entrevista ao 'Gazzetta dello Sport', o companheiro de equipe de CR7 ressaltou a importância da estrela no time."Tê-lo na equipe é importante para nós, porque ele traz uma avalanche de gols e, além disso, é um amigo querido, nos conhecemos desde o Real Madrid. Ele ainda estará conosco na próxima temporada", disse Danilo, que defende a Seleção Brasileira na Copa América.