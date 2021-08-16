Como visitante, Vasco fecha o turno com duas vitórias; desempenho precisa melhorar de olho no acesso

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Para uma equipe conquistar o acesso necessita ter um excelente desempenho em casa e pontuar sempre que possível fora. Sob seus domínios, o Vasco tem tido bons números apesar das derrotas para Operário (PR) e Avaí. No entanto, longe de casa, a equipe venceu apenas duas partidas e necessita modificar essa irregularidade no returno para voltar à elite do futebol brasileiro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Apenas nos duelos contra Brasil de Pelotas e Vitória, o Cruz-Maltino voltou com os três pontos na bagagem. Fora de casa, o time empatou em três confrontos (Coritiba, CSA e Ponte Preta) e perdeu quatro (Cruzeiro, Goiás, Botafogo e Remo) e soma nove pontos; Para a sequência da Série B, Lisca sabe que é preciso uma mudança significativa nas atuações da equipe, sobretudo longe de seus domínios, com total atenção à bola aérea.

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- Consistência defensiva é muito importante, e a gente deixou a desejar. Não estou conseguindo trabalhar a bola aérea, é muito difícil corrigir só mostrando e não podendo praticar. Temos que melhorar o nosso desempenho fora de casa. Nosso desempenho em casa é de G-4. Para almejarmos o acesso, temos de melhorar fora. Somos o 13º ou 12º em aproveitamento fora de casa. Vínhamos não permitindo nada ao Remo. Precisamos de mais consistência, mas trocamos muito o time por cartão, por lesão ou por opção, como foi hoje usando o Juninho numa segunda linha - disse o treinador.

Na visão do comandante, o Gigante da Colina tem pontuação de G4 no Rio de Janeiro. Com 19 pontos em São Januário, a equipe tem o terceiro melhor desempenho em casa ficando atrás apenas de Botafogo e Goiás. Na quarta, o último desafio do turno será na Colina Histórica contra uma equipe que convive diretamente com o Z4: o Londrina.

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O adversário conquistou os três pontos longe do Paraná em apenas uma oportunidade. É uma chance de ouro para terminar o turno mais próximo do pelotão de frente e corrigir os erros. Vale lembrar que dos últimos cinco jogos o Vasco conquistou três vitórias. Contudo, mesmo que vença o Tubarão, terminará com sua pior campanha da primeira metade de uma edição de Série B. No início do returno, o Vasco terá semana cheia nos jogos entre Operário (PR) e Ponte Preta, o que será importante para Lisca trabalhar um dos grandes problemas do time: os erros defensivos nas bolas aéreas. Desde o início da temporada em março, as jogadas pelo alto não foram corrigidas e contra o Remo, o Cruz-Maltino sofreu com praticamente todas as bolas alçadas na área no primeiro tempo.

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Um fator que tem feito o time deixar pontos pelo caminho desde sua estreia no Carioca contra a Portuguesa, quando foi derrotado por 1 a 0 na estreia de vários Meninos da Colina entre os profissionais: Matías Galarza, Figueiredo, Laranjeira, MT e Arthur Sales. Mesmo com a saída de Marcelo Cabo, esse aspecto segue atormentando o grupo e a torcida, sendo uma jogada óbvia a ser explorada pelos adversários.

- É melhorar no aspecto defensivo demais, ser mais competitivo e melhorar fora de casa para conseguir os pontos que a gente realmente precisa - indicou o treinador.