Como o técnico queria: Flamengo atualiza parede no Ninho do Urubu e 'eterniza' Rogério Ceni

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Octacampeão brasileiro, o Flamengo voltou a atualizar as paredes no Ninho do Urubu. Depois de exibir uma pintura com a nova taça do Brasileirão, a segunda seguida (2019-2020), o clube divulgou, nesta sexta-feira, novas artes, cujo destaque é a presença de Rogério Ceni (sobretudo com a foto acima). O treinador comandou o time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020, algo que, conforme o próprio Ceni realçou às vésperas do título, o eternizaria na história do Rubro-Negro - e nas dependências do CT.

- Para mim, é especial, porque passo todo dia no corredor do CT, e fico oito, dez horas trabalhando, todos os dias, chego cedo e volto no fim da tarde, e vejo a foto desses caras que ganharam tudo. E eu sempre disse que não iria embora do Flamengo sem colocar a minha foto também na parede. Então fico feliz de ter conseguido esse título e com certeza que uma nova pintura, um novo pôster vai estar lá na parede. E quando você coloca seu nome na parede de um clube do tamanho do Flamengo, você fica eternizado - falou Ceni, antes do título nacional, conquistado em fevereiro.

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Ceni, aliás, segue acompanhando de perto o treinamento da equipe alternativa que iniciou a disputa do Campeonato Carioca. O próximo jogo do Fla, ainda comandado por Maurício Souza, será diante do Fluminense, neste domingo, às 18h, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Guanabara.

Em tempo: o grupo principal, a ser treinado por Rogério Ceni, retorna às atividades no Ninho nesta segunda-feira (15).