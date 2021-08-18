Como joga, qualidades e defeitos: entenda o que esperar de Jhon Arias, novo reforço do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense tem um novo reforço na área. O meia-atacante colombiano Jhon Arias assinou contrato em definitivo até o fim de 2025 e chega para ajudar a equipe de Roger Machado na reta final da temporada. Aos 23 anos, o jovem fica disponível para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil já a partir das quartas caso saia no BID a tempo e só pode ser inscrito na Libertadores se o Tricolor chegar à semifinal. Os 50% dos direitos custaram 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação atual).

Arias foi adversário do próprio Flu na fase de grupos da Libertadores. O time carioca saiu vencedor nos dois confrontos diante do Independiente Santa Fe (COL), mas o jogador deixou boa impressão. Pela equipe colombiana em 2021 foram 26 jogos disputados, sendo 25 como titular. Ele marcou três gols e deu duas assistências. Arias ainda foi responsável por quatro pré-assistências e 50 passes para finalização.

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No campo, costuma atuar pelos dois lados, apesar de ser destro e ter aparecido mais pela direita na atual temporada, mas já foi usado no meio. Por isso, pode disputar posição com os atuais pontas. Jhon Arias fez a base no Tijuana, do México, e chegou ao Patriotas em 2017. A primeira temporada de fato como profissional foi em 2018, no Llaneros, da Colômbia. Depois, voltou ao Patriotas, foi para o América de Cali em 2020 até chegar ao Santa Fe em 2021. Para saber o que esperar do novo reforço, o LANCE! procurou o jornalista colombiano Juan Pablo Arévalo, do "Futbolred.com". Ele acompanha o dia a dia do Santa Fe e avalia Jhon Arias como um jogador que era importante para a equipe e avaliou as características que o atleta pode agregar ao Fluminense:

- O Jhon Arias é um meio-campista que quase sempre joga aberto por um dos lados, podendo ser pela esquerda ou pela direita. Ele estava acostumado a jogar na altitude pelo Patriotas (Tunja fica a 2.810 m acima do nível do mar) e também porque passou pelo América de Cali (1.000 m acima do nível do mar) e foi bem. Na época não houve um acordo para compra e por isso ele foi emprestado ao Santa Fe. A equipe não teve muita sorte nesta temporada, houve a famosa partida contra o River Plate (ARG) sem goleiro. Mas o Arias foi um dos jogadores que se destacou - avaliou.