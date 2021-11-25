Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Como em 1967! Com Libertadores, Palmeiras pode conquistar duas vezes mesmo título em um ano
futebol

Como em 1967! Com Libertadores, Palmeiras pode conquistar duas vezes mesmo título em um ano

Comandado por Ademir da Guia, Verdão conquistou a Taça Brasil e o Robertão na mesma temporada
...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 07:30
O Palmeiras é o maior campeão do Brasil, somando dez títulos brasileiros ao longo dos seus 107 anos de história. Dois destes foram conquistados em 1967, quando existiam duas competições nacionais. Em 2021, o clube pode repetir o feito, mas a nível continental, conquistando duas Libertadores no mesmo ano.
Com a Academia liderada por Ademir da Guia e companhia, o Verdão conquistou, na segunda metade da década de 60, a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Anos depois, com a unificação proposta pela CBF, os campeonatos ganharam o valor de Brasileiro.Em 2021, o feito pode se repetir, mas com a América. Devido à pandemia da Covid-19, a temporada 2020 só se encerrou no ano atual. Deste modo, a final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, foi disputada no dia 30 de janeiro. Na ocasião, o Maior Campeão Nacional saiu vitorioso.
Com o início da nova temporada, o calendário normalizou e, por isso, a decisão da competição está marcada para o dia 27 de novembro. Se a equipe de Abel Ferreira conquistar a taça, terá dois troféus do torneio no mesmo ano.
A partida será disputada no sábado (27), às 17h (de Brasília), contra o Flamengo.
Crédito: PalmeiraséoatualcampeãodaLibertadores(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados