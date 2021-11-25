Como em 1967! Com Libertadores, Palmeiras pode conquistar duas vezes mesmo título em um ano

O Palmeiras é o maior campeão do Brasil, somando dez títulos brasileiros ao longo dos seus 107 anos de história. Dois destes foram conquistados em 1967, quando existiam duas competições nacionais. Em 2021, o clube pode repetir o feito, mas a nível continental, conquistando duas Libertadores no mesmo ano.

Com a Academia liderada por Ademir da Guia e companhia, o Verdão conquistou, na segunda metade da década de 60, a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Anos depois, com a unificação proposta pela CBF, os campeonatos ganharam o valor de Brasileiro.Em 2021, o feito pode se repetir, mas com a América. Devido à pandemia da Covid-19, a temporada 2020 só se encerrou no ano atual. Deste modo, a final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, foi disputada no dia 30 de janeiro. Na ocasião, o Maior Campeão Nacional saiu vitorioso.

Com o início da nova temporada, o calendário normalizou e, por isso, a decisão da competição está marcada para o dia 27 de novembro. Se a equipe de Abel Ferreira conquistar a taça, terá dois troféus do torneio no mesmo ano.

A partida será disputada no sábado (27), às 17h (de Brasília), contra o Flamengo.