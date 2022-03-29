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futebol

Como chega Ayrton Lucas e como o ala pode contribuir no Flamengo de Paulo Sousa

Aos 24 anos, jogador ex-Fluminense se notabilizou pela versatilidade e bons números na fase ofensiva em ação pelo Spartak Moscou...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 07:50

Publicado em 29 de Março de 2022 às 07:50

Próximo de ser o quarto reforço do Flamengo na temporada, Ayrton Lucas está em viés de deixar o Spartak Moscou, da Rússia, por empréstimo e se tornar uma opção para a ala esquerda rubro-negra, cuja vaga entre os 11 segue em aberto. No futebol russo, o atleta ex-Fluminense ficou notabilizado pela versatilidade, embora uma recente lesão no metatarso preocupe o clube, que não vê gravidade no contratempo, mas não deixará de fazer uma avaliação médica minuciosa antes da assinatura do contrato.
No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo, e foi substituído nos acréscimos do primeiro tempo. O Fla não viu a lesão (a única sofrida na Rússia) como uma barreira ao iniciar as conversas com o estafe do lateral e clube de Moscou.
Já são três temporadas de Ayrton Lucas pelo Spartak, com 108 partidas, sendo que ele atuou como meia 64 vezes, 43, como lateral esquerdo, e foi improvisado na lateral direita em uma oportunidade. Somando todas as competições, são quatro gols e 11 assistências - de acordo com o site "Transfermarkt" neste período.
A participação efetiva de Ayrton em dois setores do campo levou o departamento de futebol do Fla indicá-lo a Paulo Sousa, que aprovou a chegada do jogador de 24 anos. Como meio-campista pela esquerda, acumulou quatro gols e sete assistências.
> GALERIA: Ayrton Lucas será o próximo? Fla soma 24 reforços na Era Landim
CONFIANÇA PARA INVESTIR
Ayrton Lucas, com passagem pela base do ABC-RN, se destacou pelo Flu em 2018. O Spartak Moscou investiu 7 milhões de euros pela contratação do lateral à época, e, agora, o Flamengo está confiante num final feliz com um contrato que deve ter uma opção de compra estipulada ao fim do empréstimo, em dezembro. A ver se a aposta renderá bons frutos como pretende o clube que já investiu cerca de R$ 35 milhões na temporada (com Marinho, Fabrício Bruno e Pablo). Ayrton é aguardado no Rio nas próximas horas para assinar o vínculo.
OUTROS NÚMEROS RECENTES
Nas duas últimas edições do Campeonato Russo, os números de Ayrton Lucas são os seguintes (segundo o site "Sofascore"):
- 48 jogos- 3 gols- 49 passes decisivos- 25% acerto em cruzamentos- 100 desarmes- 13 cartões amarelos- 2 erros defensivos graves
Crédito: AyrtonLucasdevechegaraoRionestasemanaparaassinarcomoFlamengo(Foto:Divulgação/SpartakMoscou

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