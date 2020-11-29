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Como a Chapecoense relembrou a data do trágico acidente aéreo em 2016

Evento triste que completou quatro anos no último sábado (28) teve faixa em tom misto de homenagem e cobrança além de linda declaração de Alan Ruschel...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 00:38

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 00:38
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O dia 28 de novembro nunca mais será o mesmo desde o trágico acidente aéreo na cidade de Medellín em 2016 onde 77 integrantes do voo em que também estava a delegação da Chapecoense acabaram falecendo em fato que sensibilizou de maneira global a comunidade do futebol.
Pensando nisso e também em tom claro de cobrança referente as indenizações cobradas pelo clube a empresas de seguros que teriam de arcar com os custos (Aon e Tokio Marine), uma faixa que retratava bem a mistura de emoções foi carregada pelo 11 inicial na entrada da equipe ao gramado para o confronto onde a Chape acabou perdendo por 2 a 0 diante do Guarani em Campinas:
- Nunca esqueceremos! 4 anos de saudade, todos juntos na busca por reparações e justiça! Solidariedade aos familiares das vítimas do acidente aéreo.
Depois que a bola parou de rolar, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que foi um dos sobreviventes ao acidente, foi ouvido ainda na beira do gramado e disse qual era seu sentimento não apenas naquele momento, mas sim referente a algo que ele estabeleceu a si mesmo desde a possibilidade de voltar a jogar futebol.
- É sempre um momento de reflexão para mim, já são quatro anos do que aconteceu. Graças a Deus, eu consegui voltar a jogar e realizar o sonho pela segunda vez. Eu sempre deixei bem claro que a minha motivação maior em voltar a jogar era representar aquelas pessoas da melhor maneira possível. E hoje acho que estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo representar bem. Então acho que cabe para mim, para todo mundo, um momento de reflexão, porque todo mundo sabe o motivo do que aconteceu. Agora, é claro que a vida precisa continuar. Minha vida, principalmente, precisa continuar. Então sempre com a saudade eterna, que vai ficar, mas sempre pensando naquilo que Deus tem me colocado para fazer.

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