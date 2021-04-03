Comissão técnica muda programação e dá folga ao elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Os jogadores do Corinthians ganharam folga nesta domingo (4). A princípio, a programação do clube apontava atividades nos dois dias deste fim de semana, no CT Joaquim Grava, mas Vagner Mancini e a sua comissão optaram por dar um dia de descanso para os seus atletas. O Timão ainda não sabe quando volta a campo, já que o Estado de São Paulo tem proibido eventos esportivos, por conta da fase emergencial de contensão ao novo coronavírus. Portanto, a última semana foi de trabalhos físicos e de aprimoramento tático.

A última vez que o time de Parque São Jorge entrou em campo foi no dia 26 de março, quando empatou em 1 a 1 com o Retrô (PE) no tempo normal, mas garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, em partida com mando corintiano, mas realizada no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pois na data já estavam valando as restrições estaduais em SP.

Após o triunfo na segunda partida da competição nacional, o elenco corintiano folgou no fim de semana passado, mas treinou todos os dias desde a última segunda-feira (29), inclusive tendo feito trabalho em dois períodos na terça-feira (30).