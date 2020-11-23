Comissão técnica lida com desafio de recuperar a autoestima do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A sensação de apatia voltou a tomar conta do Botafogo em uma semana para lá de tensa no clube. Prestes a eleger seu novo presidente (o pleito acontecerá nesta terça-feira), o Alvinegro viu, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no último domingo, no Estádio Nilton Santos, reflexos de uma equipe com dificuldades para encontrar um facho de luz, sair do Z4 do Brasileiro e se recuperar emocionalmente.

No decorrer dos 90 minutos, o Glorioso teve chances de investidas se esvaírem por receio dos atletas de cometerem erros. Além disto, a equipe voltou a deixar espaços em seu setor defensivo, que custaram a derrota para o Tricolor do Pici, um adversário direto na luta contra a degola.

Diante de um contexto tão pesado, Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Glorioso, ratificou a confiança no elenco que ele e seu pai (o técnico Ramón Díaz) têm à disposição para a sequência do Brasileiro.

- Sabíamos, no primeiro momento, que seria difícil. Mas temos otimismo, acreditamos no elenco. Neste momento, temos de falar pouco e trabalhar. Dar o nosso máximo. Sabemos que não será fácil - declarou, em entrevista coletiva após o revés por 2 a 1 para o Fortaleza, no último domingo, no Nilton Santos.VEJA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOO oitavo jogo sem vitória do Alvinegro (considerando as partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil) deixou algumas preocupações no setor ofensivo. Mesmo com a experiência de Keisuke Honda e Kalou, a equipe raramente transformava o domínio territorial em oportunidades claras. O maior lampejo veio do marfinense, quando escapou da marcação e esticou para Caio Alexandre finalizar.

O poderio ofensivo foi renovado na etapa final graças a um esperado retorno: após 11 meses fora dos gramados se recuperando de uma lesão, Marcinho tornou produtivas as bolas alçadas para a área. Mas logo as falhas defensivas se sobressaíram e causaram os dois gols do Fortaleza.

Um leve alento veio de um outro jogador saído do banco na reta final: Warley trouxe um sinal de garra, diminuiu o placar e injetou ânimo na reta final. Mas o "abafa" já era tarde e a falta de entusiasmo já falara mais alto.