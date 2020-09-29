Comissão técnica da Seleção Feminina de futebol visita CT Vale das Laranjeiras, em Xerém

Crédito: Pia Sundhage e Jonas Urias receberam a camisa do Fluminense personalizada com seus nomes durante a visita ao CTVale das Laranjeiras, em Xerém (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Nesta terça, a Comissão técnica da Seleção Feminina de futebol fez uma visita ao centro de treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. A técnica Pia Sundhage, Jonas Urias e Duda Luizelli foram ao local para observar a preparação do Fluminense para o Campeonato Brasileiro A-2, que está previsto para reiniciar em outubro.

Ao longo da visita, a treinadora conheceu as instalações da base tricolor, que tem sido também a casa do time feminino desde o retorno dos treinamentos no último dia 24. Com um protocolo especial de prevenção à Covid-19, as atletas puderam retomar os treinos visando o início da temporada, que foi interrompida em virtude da pandemia. Dessa forma, antes da volta oficial, as jogadoras do elenco tricolor mantiveram a forma física e técnica de maneira remota, sendo acompanhadas à distância pela comissão técnico do futebol feminino do clube. As atletas só puderam retornar após a realização dos testes RT-PCR para diagnóstico da Covid-19.

Antes da presença de Pia Sundhage em Xerém, a gerente de Futebol Feminino do Fluminense, Amanda Storck, comentou a oportunidade e exaltou o investimento que o clube tem feito na modalidade.

- É uma honra poder recebê-los em nosso CT. O clube tem investido para que o feminino possa continuar crescendo em busca da nossa meta principal que é o acesso ao A1 do Brasileiro. Tê-los aqui, principalmente agora, quando iniciamos a caminhada no campeonato e já nas novas instalações do CT de Xerém, será muito especial - salientou Amanda.