Comissão técnica dá pistas de que Palmeiras deve ir com força máxima no Dérbi

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão empatou em 1 a 1 diante do Grêmio nesta sexta-feira (15), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2020. Com menos de 24 horas para lamentar o empate, o Palmeiras já se reapresenta neste sábado (16), para iniciar a preparação para o Dérbi diante do Corinthians, marcado para a próxima segunda-feira (18).

Se depender da comissão técnica alviverde, o clube irá com força máxima para encarar o seu maior rival no Allianz Parque pela primeira vez após o título paulista de 2020.

– Nós temos uma política de entrar em todo jogo para ganhar, nossa obrigação é escolher os melhores. Tem sido fácil fazer a escalação porque ninguém quer ficar de fora. Como disse o professor, é bom sinal estar em três competições, porque queremos estar em todas. Podem ter certeza que queremos estar em todas – disse João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira.Abel Ferreira vai contar com o retorno de Gabriel Menino para o Dérbi, porém perdeu Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

– Definimos o time titular com os que estão melhor preparados para cada jogo. Hoje, escalamos estes 11 muito por isso, olhar para todos e escolher os mais preparados fisicamente, taticamente, contra o adversário que iríamos enfrentar. Acreditamos que este era o melhor 11 – finalizou João Martins após o empate com o Grêmio.

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Um provável Palmeiras para encarar o Dérbi com sua força máxima é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Empereur e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa (Willian Bigode) e Luiz Adriano.