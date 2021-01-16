Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Comissão técnica dá pistas de que Palmeiras deve ir com força máxima no Dérbi
futebol

Comissão técnica dá pistas de que Palmeiras deve ir com força máxima no Dérbi

Abel Ferreira viverá o seu primeiro clássico diante do Corinthians no comando do Verdão na próxima segunda-feira (18)
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:30

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Verdão empatou em 1 a 1 diante do Grêmio nesta sexta-feira (15), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2020. Com menos de 24 horas para lamentar o empate, o Palmeiras já se reapresenta neste sábado (16), para iniciar a preparação para o Dérbi diante do Corinthians, marcado para a próxima segunda-feira (18).
Se depender da comissão técnica alviverde, o clube irá com força máxima para encarar o seu maior rival no Allianz Parque pela primeira vez após o título paulista de 2020.
– Nós temos uma política de entrar em todo jogo para ganhar, nossa obrigação é escolher os melhores. Tem sido fácil fazer a escalação porque ninguém quer ficar de fora. Como disse o professor, é bom sinal estar em três competições, porque queremos estar em todas. Podem ter certeza que queremos estar em todas – disse João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira.Abel Ferreira vai contar com o retorno de Gabriel Menino para o Dérbi, porém perdeu Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
– Definimos o time titular com os que estão melhor preparados para cada jogo. Hoje, escalamos estes 11 muito por isso, olhar para todos e escolher os mais preparados fisicamente, taticamente, contra o adversário que iríamos enfrentar. Acreditamos que este era o melhor 11 – finalizou João Martins após o empate com o Grêmio.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empate
Um provável Palmeiras para encarar o Dérbi com sua força máxima é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Empereur e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa (Willian Bigode) e Luiz Adriano.
O Verdão terá dois dias para se preparar para o importante clássico diante do maior rival, no Allianz Parque, em jogo adiado da 28ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados