Comissão e elenco do Coritiba são cobrados pela diretoria, informa repórter

Crédito: Divulgação/Coritiba

O clima pesou no Coritiba. Após o revés na final do estadual, o Coxa iniciou o Brasileirão abaixo da expectativa e preocupou o seu torcedor, que não viu sinal de reação nos três primeiros jogos da competição.Após a derrota do fim de semana, desta vez para o Flamengo, o técnico Eduardo Barroca teve que dar explicações sobre uma possível demissão e mostrou segurança ao confiar na diretoria.

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do Globo Esporte, a diretoria foi ao encontro dos jogadores e fez cobranças. Eles querem uma reação dentro de campo e pediram mais entrega para obter os resultados.

Sobre Barroca o bate-papo também foi decisivo. O treinador recebeu novo voto de confiança e agora esperam que ele apresente o que é esperado do seu trabalho.

Vale lembrar que, mesmo diante da dificuldade financeira que o Coxa atravessa, a diretoria foi atrás de peças conhecidas no cenário nacional.