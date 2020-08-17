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Comissão e elenco do Coritiba são cobrados pela diretoria, informa repórter

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, Barroca e jogadores tiveram conversa decisiva com a diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:41

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:41

Crédito: Divulgação/Coritiba
O clima pesou no Coritiba. Após o revés na final do estadual, o Coxa iniciou o Brasileirão abaixo da expectativa e preocupou o seu torcedor, que não viu sinal de reação nos três primeiros jogos da competição.Após a derrota do fim de semana, desta vez para o Flamengo, o técnico Eduardo Barroca teve que dar explicações sobre uma possível demissão e mostrou segurança ao confiar na diretoria.
De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do Globo Esporte, a diretoria foi ao encontro dos jogadores e fez cobranças. Eles querem uma reação dentro de campo e pediram mais entrega para obter os resultados.
Sobre Barroca o bate-papo também foi decisivo. O treinador recebeu novo voto de confiança e agora esperam que ele apresente o que é esperado do seu trabalho.
Vale lembrar que, mesmo diante da dificuldade financeira que o Coxa atravessa, a diretoria foi atrás de peças conhecidas no cenário nacional.
O próximo duelo do Coritiba é na quarta-feira. Em São Paulo, o Coxa encara o Corinthians, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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