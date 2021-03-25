Comissão Disciplinar do STJD absolve Leandro Castan no lance envolvendo o goleiro Douglas, do Bahia

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena

A Comissão Disciplinar do STJD do Futebol julgou o zagueiro Leandro Castan, do Vasco, no lance em que acertou a sola da chuteira no rosto do goleiro Douglas, do Bahia, pelo Brasileiro 2020. O atleta foi denunciado por jogada violenta, porém a maioria dos auditores consideraram que o lance foi um acidente de trabalho e que não houve dolo por parte do jogador. Vale destacar que a decisão cabe recurso e pode chegar ao Pleno, última instância nacional.

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- Realmente a imagem é muito forte. Lembro muito bem do lance que me marcou muito. Era um jogo muito importante pra gente e lembro que teve uma falta lateral. Falei para o Léo Gil lançar a bola na marca do pênalti e em todo momento estou olhando a bola. Quando tentei atacar a bola consigo tirar a força do meu chute, mas não consigo evitar o contato. Se eu colocasse a força teria machucado ele seriamente - disse o zagueiro em sua defesa durante o julgamento, e acrescentou.

- Graças a Deus não teve lesão grave, mas no lance não consegui enxergar ele e evitar o contato. Geralmente quando o goleiro sai do gol sai gritando e ele não falou nada. Não percebi a presença dele - explicou.

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Ao longo do julgamento, os auditores votaram após ouvirem ambos os lados: defesa e acusação. O Presidente da Terceira Comissão Disciplinar, o auditor Luís Felipe Procópio concluiu a votação e concordou com a absolvição do atleta vascaíno. ele destacou o histórico do atleta, que não é punido por uma jogada violenta desde 2011.