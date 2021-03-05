Comissão de arbitragem convida Fluminense para reunião após erros na estreia do Carioca

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A Comissão de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (COAF-RJ) convidou o Fluminense nesta sexta-feira para debater a atuação do árbitro Grazianni Maciel Rocha na partida contra o Resende, na noite de quinta-feira, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

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A partida ficou marcada por dois erros de arbitragem. O primeiro, a não marcação de um pênalti do goleiro Jefferson em Miguel e a anulação de um gol legítimo de Caio Vinícius, quando foi dado impedimento. Além de Grazianni, os auxiliares foram Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rafael Sepeda de Souza. Vale lembrar que não há VAR nesta fase da competição.

Após a partida, o técnico Ailton Ferraz afirmou que o árbitro pediu desculpas pelos erros. O Flu acabou derrotado por 2 a 1, sofrendo um gol já no último minuto do confronto.

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