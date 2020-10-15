Comentarista diz que primeiro gol do Grêmio sobre o Botafogo foi irregular

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O primeiro gol do Grêmio, marcado por Diego Souza, foi cercado de polêmica. A equipe comandada por Renato Portaluppi venceu o Botafogo por 3 a 1 nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas Sandro Meira Ricci considerou o tento inicial do Imortal como irregular.

Na Central do Apito do "Premiere", o comentarista de arbitragem afirmou que a jogada começa com Matheus Henrique, meio-campista do Grêmio, dominando a bola com a mão. Para ele, o árbitro Luiz Cláudio de Oliveira deveria ter anulado a jogada após revisão no VAR.