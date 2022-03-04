Começo meteórico, Chelsea e herói de título do Braga: quem é Lucas Piazon, novo jogador do Botafogo

O primeiro reforço da "Era John Textor" no Botafogo já está em solos brasileiros: Lucas Piazon desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e, inclusive, já iniciou os exames médicos no Estádio Nilton Santos. Após a bateria, assinará contrato de empréstimo até o final do ano com o Alvinegro, que terá opção de compra com valor fixado.+ Contratações, R$ 100 milhões e Luís Castro: os próximos passos do Botafogo com John Textor

Será a primeira experiência do meio-campista como profissional no futebol brasileiro. Fenômeno nas categorias de base e titular da Seleção Brasileira sub-17 no começo da década passada, Piazon foi vendido ao Chelsea antes mesmo de estrear pelo time principal do Tricolor, em 2011.

Os primeiros meses na Terra da Rainha foram promissores. Contratado com um plano de longo prazo pelo Chelsea, ele foi campeão da Copa da Inglaterra de Juniores e venceu um prêmio individual pelos Blues. Quem explica é Liam Twomey, jornalista que acompanha o atual campeão da Liga dos Campeões no "The Athletic", em entrevista ao LANCE!.

- Depois de jogar bem no Málaga e Vitesse, foi mal no (Eintracht) Frankfurt, disse que havia muita correria na Alemanha e a carreira dele perdeu um pouco do impulso. Ele reclamou da política de empréstimos do Chelsea em uma entrevista afirmando que queria continuar em um clube, mas continuava renovando o contrato ao invés de deixar o vínculo (com o Chelsea) terminar. Ele ficou no Chelsea por muito mais tempo que ele precisava ter ficado e isso gerou consequências na carreira dele. Ele nunca conseguiu desenvolver todo o seu potencial infelizmente, mas torço para que as coisas deem certo no Brasil - completou Liam.

Piazon criticou a política de empréstimos do Chelsea em uma entrevista ao perfil "Oh My Goal" no ano passado.

- Nós voltávamos para a pré-temporada com o novo treinador e os jogadores e era sempre "se você for bem o treinador talvez te mantenha (no Chelsea". Mas lá dentro você sabia que não tinha chance porque estavam pagando muito dinheiro para os atletas e definitivamente os usariam. Estaríamos lá por quatro, cinco semanas e então sairíamos por empréstimo de novo. É só negócio - afirmou o jogador.RENASCIMENTO EM PORTUGALPiazon "se libertou" do Chelsea no começo do ano passado, ao assinar com o Braga até 2025 após rescindir com o clube inglês. A indicação veio de Carlos Carvalhal, com quem havia trabalhado no Rio Ave na temporada anterior.

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O brasileiro teve impacto praticamente imediato na equipe: o camisa 11 foi decisivo no 'Final Four' da Taça de Portugal para trazer o título ao Braga. Fez gols na semifinal, contra o Porto, e na decisão, diante do Benfica. O time voltou a conquistar a Taça de Portugal após cinco anos.

- Na nova temporada, não me recordo de um grande jogo de Piazon. Esteve bem abaixo do rendimento que chegou a exibir em vários jogos da temporada passada e, por isso, foi alternando jogos em que era titular (8) com outros em que foi suplente utilizado (7) e outros em que nem saía do banco, mas não fez gols nem assistências. O treinador Carvalhal chegou a explicar, no início de janeiro deste ano, que ele ia perder espaço na segunda metade da temporada mas garantiu que não tinha nada a ver com o seu profissionalismo ou atitude e, então, os responsáveis entenderam que mais valia ele procurar outro caminho. Desde então foi treinando à parte da equipe, trabalhando noutros campos da Cidade Desportiva do Braga até ser encontrada uma solução para o futuro dele - completou.

ESTILO DE JOGOLucas Piazon é um meia avançado, o "camisa 10", mas também pode atuar saindo do lado direito do campo - sempre partindo em movimentos diagonais. Tem como principais características o chute de média/longa distância e a capacidade de cobrar faltas - foi assim, inclusive, que marcou contra o Porto na semifinal da Taça de Portugal.

Na última temporada, teve, em média, 17.2 passes certos (85%) - 11.3 no campo adversário -, 1 desarme, 2.7 disputas de bola vencidas (49% de sucesso) e 52% de aproveitamento nas bolas longas tentadas por partida na Liga Portugal. Os dados são do "SofaScore".

A contratação foi um pedido de Luís Castro, treinador que está em vias de ser oficializado pelo Botafogo e já teve reuniões com o departamento de futebol do Alvinegro para avaliar possíveis reforços.